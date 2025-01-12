Yıllar önce gerçekleşen süpersonik ticari uçuşlar geri dönüyor. NASA bu sürecin önündeki engelleri aşmak için var gücüyle çalışıyor.

2003 yılında Concorde’un emekliye ayrılmasıyla sona eren süpersonik ticari uçuşlar, 2025'te yeniden hayat bulmaya hazırlanıyor.

Yeni nesil süpersonik uçaklar, kıtalararası seyahat sürelerini neredeyse yarıya indirme potansiyeline sahip. Yıllar sonra gerçekleşen bu geri dönüş, NASA'nın Sessiz Süpersonik Teknoloji (Quesst) projesi ve özel şirketlerin çabalarıyla mümkün hâle geliyor.

NASA, süpersonik uçuşların önündeki engelleri aşmaya çalışıyor

NASA, Lockheed Martin’in geliştirdiği X-59 uçağıyla sonik patlamaların yarattığı yüksek ses sorununu çözmek için çalışıyor. Bu uçak, güçlü "sonik patlamalar" yerine daha hafif bir "sonik gümbürtü" üretmek üzere tasarlandı. 2025’te başlayacak test uçuşlarıyla NASA, geri bildirim toplayarak süpersonik uçuşları gerçekleştirebilmeyi umuyor.

Boom Supersonic ve Dawn Aerospace gibi özel şirketler de süpersonik teknolojilerin sınırlarını zorluyor. Boom’un Mach 1.7 hızında yol alacak Overture modeli, 2029’da yolcu taşımaya hazırlanıyor. Dawn Aerospace’in Aurora uçağı ise Mach 3.5 hızlarına ulaşmayı hedefliyor.

Süpersonik uçaklar, yakıt tüketimi ve karbon emisyonları gibi çevresel birçok problem nedeniyle önemli ölçüde eleştirilere de maruz kalıyor. Ayrıca gürültü kısıtlamaları nedeniyle uçuş rotaları da hâlâ sınırlı. Yine de gelecek neler getirecek, hep birlikte göreceğiz.