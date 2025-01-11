Uçakta İçtiğimiz Gazlı İçeceklerin Tadı Neden Olduğundan Daha Farklı Geliyor? (Kolanın Asidi Genzimizi Yakmayabilir)

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Uçakta yediğimiz yemeklerin, içtiğimiz içeceklerin tadı hep olduğundan daha farklı geliyor. Bunu daha önce hiç fark etmiş miydiniz?

Özellikle gazı içeceklerin tadını normalden daha farklı algılıyorsanız, bunun gerçekten de fizyolojik bir sebebi olduğunu unutmayın.

Uçak yolculuklarında içtiğiniz kahvenin daha acı, portakal suyunun daha asidik olduğunu hissetmiş olmalısınız. Aslında bu bir yanılsama değil, tamamen gerçek!

Uçak kabininde basınç, normalden daha düşük oluyor.

uçakta yemek

Deniz seviyesindeki atmosfer basıncı, yaklaşık 1013 hPa’dır. Ancak uçak kabinlerinde bu basınç, 600-800 hPa civarına kadar düşüyor. Doğal olarak bu basıncın düşmesi de tat alma duyularımızı garip bir şekilde etkiliyor.

Düşük basınç, dilimizdeki tat tomurcuklarının hassasiyetini azaltırken tatlı ve tuzlu tatları daha az algılamamıza sebep oluyor. Dolayısıyla, uçakta içeceğiniz bir kolanın tadı, olduğundan daha yavan gelebilir.

Nem seviyesinin de tatları algılamamızda büyük bir rolü var.

uçakta içecek

Uçak kabininde nem seviyesi, %10-20 arasında oluyor, ki bu normalde yaşadığımız ortamın oldukça altında olduğu anlamına geliyor. Düşük nem seviyeleri de burnumuzdaki mukozaların kurumasına sebep oluyor. Nemli bir ortamda burun akıntımız oluşurken, daha kuru bir ortamda bu durumu yaşamamamızı buradan anlayabiliriz.

Burnumuz kuruduğu zaman kokuları algılamakta zorlanmış oluyoruz. Bu detay önemli, çünkü tat alma duyumuzun %80’i koku duyumuzla birebir ilişkili. Burnumuzdaki bu "koku algılayıcılar", yeterince çalışmadığı zaman gazlı içeceklerin tadındaki o ince aromalar da bize normalden farklı geliyor.

Gazların çözünürlüğü de etkileniyor.

uçak

Gazlı içecekler, çözünmüş karbondioksit barındırıyor. Bu gaz, içeceğe o “ferahlatıcı” hissi veriyor. Uçaktayken basınç değişiklikleri yaşanınca, gazların çözünürlüğü de hâliyle etkileniyor. Normalde karbondioksit sıvıda çözünür bir hâldeyken, düşük basınçlı bir ortamda, daha hızlı şekilde sıvıdan dışarı çıkma eğiliminde oluyor. Yani gazlı içecek içtiğimize, normalden daha gazsız ve sönük kalabiliyor.

Daha da ilgincini söyleyelim mi? Uçak motorundan gelen sürekli gürültü hâli, tat alma duyumuza da bir etki sağlıyor. Araştırmalar da yüksek sesli bir ortamda bazı tatların daha az algılandığını gösteriyor.

Uçakta içtiğimiz kola da gazoz da aslında aynıdır, sadece beynimiz, farklı bir şey içiyormuş hissine kapıldığı için, ortamın da etkisiyle tatları daha farklı algılamış oluruz.

Kaynaklar: 1, 2, 3

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