  • Yeni Gemi Kaplaması, %20 Yakıt Tasarrufu Sağlatabilir

Sürtünmeyi Azaltan Yeni Gövde Kaplaması, Gemilere %20 Oranında Yakıt Tasarrufu Sağlatabilir

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Bilim insanlarının araştırmaları sonucu gemilerdeki sürtünmeyi en aza indirgeyen yeni bir materyal ortaya kondu.

Bonn, St. Augustin ve Rostock Üniversiteleri bilim insanlarının yaptığı araştırma sayesinde; gemilerin gövdesinin yeni ve yüksek teknoloji ürünü materyalle kaplanmasının, gemilerin havayla sürtünmesini en aza indirgeyerek %20 oranında yakıt tasarrufu sağlayabileceği ve aynı zamanda küresel karbondioksit salınımını da %1 oranında azaltabileceği sonucuna varıldı.
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Dünyanın en büyük yakıt canavarlarından olan gemiler, bir yılda 250 milyon tondan daha fazla yakıt yakarken 1 milyon ton kadar karbondioksidi havaya salıyorlar. Gemilerde tüketilen enerjinin neredeyse %90 kadarı ise sadece su ile gemi gövdesi arasında olan sürtünmenin üstesinden gelmek için harcanıyor. Hâl böyle olunca yakıt masrafı, toplam taşıma ücretinin yarısına tekabül ediyor.
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Yapılan araştırmalar sonucu "mikrobaloncuk teknolojisi" adı verilen yeni bir buluşun, suyla gemi gövdesi arasına hava baloncukları sokarak sürtünmeyi en aza indirgeyebileceği açığa çıktı. Bu sayede gemi hava baloncuklarının üzerinde yüzüyor ve suyla ilişiğini fazlasıyla azaltıyor. Araştırmacılardan birisinin dediğine göre Rostock Üniversitesi'ndeki bir meslektaşları, kendilerinin geliştirdiği başka bir materyal ile sürtünmeyi %30 oranına kadar azalttığını söyledi.
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Baltimore, ABD'den Bremerhaven, Almanya'ya giden ve üretilen yeni materyal ile kaplanan bir geminin, eskiye göre 160.000 dolar yakıt tasarrufu sağlayabileceğini söyleyen bilim insanları, yıllar süren çalışmalar sonucu üretilen yeni materyalin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğununun ve başka işlerde de kullanılabileceğinin altını çiziyorlar.
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Kaynak : https://phys.org/news/2019-01-high-tech-surfaces-greatly-co2-emissions.html
Etiketler: gemi, sürtünme, yakıt tasarrufu
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