Sürücüsüz Araç Üreticisi Zoox, Ücretsiz Yolcu Taşıyacak

Zoox teknoloji şirketi, ürettiği otonom araçların yollara çıkabilmesi için gerekli izinleri aldı. Firma çok yakında Kaliforniya sokaklarında, ücretsiz olarak yolcu taşımaya başlayacak.

Geleceğin ulaşım sistemi "sürücüsüz araçlar" konusunda, bir yandan teknoloji şirketleri diğer yandan otomobil firmaları oldukça yoğun bir çalışma içindeler. Her geçen gün çok daha başarılı testler gerçekleştiren otonom araçlar, geçtiğimiz yıllarda birkaç defa talihsiz kazaya karışmış olsalar da, geliştirilen teknolojileri ile sürücülü araçlardan çok daha güvenli bir hale geleceği savunuluyor.

Otonom yani sürücüsüz araçların yoğun olarak testlere tabi tutuldukları yer, tabii ki aynı zamanda teknolojinin kalbinin attığı Kaliforniya oluyor. Zoox isimli sürücüsüz otomobil üreticisi firma ise şehrin sokaklarında çok yakında yolcu taşımacılığına başlayacak. Hem de ücretsiz olarak.

Zoox, yolcu taşımacılığı için başvuru yapan tüm şirketler arasında ilk izni alabilen şirket oldu. Verilen izinde bazı şartlar mevcut. Bunlardan biri "Yapılacak yolcu taşımacılığı için kesinlikle ücret talep edilmeyecek", bir diğeri ise "Araçlar her ne kadar kendi kendilerine gidebiliyor olsalar da herhangi bir acil durumda, sürüşü devralmak için sürücü koltuğunda bir şöfor bulundurulacak."

Yetkililer bu yöntemin, diğer firmaları da teşvik edeceğini umarak, bu tarz hizmet veren pilot programların artmasını umduklarını belirttiler. Zoox ise test sürüşlerinin başarı ile tamamlamasının ardından, 2020 senesinin sonlarına doğru ticari olarak taşımacılık hizmetine başlamayı planlıyor.