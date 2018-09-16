Kök Hücreler Ölü Diş Tedavisinde Kullanılabilir

Yeni bir araştırma, süt dişlerinden alınan kök hücrelerin ölü dişlerin tedavi edilmesi için kullanılabileceğini gösterdi.

Bilim insanları, süt dişlerinden alınan kök hücreler ile, henüz büyümesini tamamlamamış çocuklarda azı dişlerinin tedavisinde kullanılabileceğini keşfettiler.

Vücudun herhangi bir yerini tedavi etmek için kullanılabilen kök hücrelerinin yenileyici doğası, Çin'de 30 hasta üzerinde yapılan klinik bir araştırmada, bilim insanlarına hastaların dişlerindeki yumuşak iç dokuyu eski haline getirme imkanı tanıdı.

Dahası, bu tekniğin yetişkin dişlerinde de ciddi bir hasar nedeniyle genelde tamamen yok olan kan damarlarının ve sinir bağlantılarının yenilenmesini sağlayarak kullanılabileceği söyleniyor.

Bu yeni tekniğin uygulama aşamasında, kök hücreler bir labaraturvarda kültürlenme işlemine tabi tutuldu ve sonrasında da hasarlı dişe nakledildi.

Uygulama sonrasında elde edilen sonuçlar, kök hücre nakli gerçekleştirilen çocuklarda kan akışının arttığını, diş kemiğinin kalınlaştığını ve daha sağlıklı bir kök gelişiminin gerçekleştiğini gösterdi. Bir yıl sonra yapılan incelemede, yalnızca tedavi edilen çocukların dişlerinde kaybedilen hissin geri kazanıldığı kaydedildi.

Çocuklardan biri ise ne yazık ki aynı dişinin tekrar hasar almasına neden olduğu için dişini çektirmek zorunda kaldı; ancak bu da araştırmacılara dişi tekrar inceleme imkanı sundu. Çekilen dişte diş kemiğinin; diş pulpasının oluşmasına yardımcı olan bağ dokunun ve kan damalarının oluşmasını sağlayan hücrelerin yeniden oluştuğu görüldü.

Tüm bu çalışmalar oldukça olumlu sonuçlar vermiş olsa da bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiği kesin.