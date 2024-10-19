Suudi Arabistan’ın yüksek bütçeli mega projelerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu içerikte, ülkenin bir diğer yenilikçi projesi Kral Salman Enerji Parkı’ndan bahsedeceğiz.

Suudi Arabistan’ın birçok büyük projeye ev sahipliği yapan Vizyon 2030 planına katkı sağlayan en önemli projelerden biri de Kral Salman Enerji Parkı (SPARK).

Ülkenin ekonomisinin petrole olan bağımlılığını azaltarak, Suudi Arabistan’ı enerji sektöründe küresel bir merkez yapmayı hedefleyen bu projenin inşaatına 2018 yılında başlandı ve 2035 yılında da tamamlanması bekleniyor.

Kral Salman Enerji Parkı 50 kilometrekarelik bir alanı kaplayacak!

Söz konusu projenin, 6 milyar dolarlık yatırım bütçesi ile petrol ve doğalgaz endüstrisinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve lojistik gibi alanlarda da büyük katkılar sunacağı belirtiliyor.

Kral Salman Enerji Parkı’nın, teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak enerji sektörüne ilişkin neredeyse her konuda altyapı sağlaması planlanıyor.

Parkın bünyesinde yer alan Emerson Merkezi’ninse özellikle Suudi Arabistan'ın endüstriyel büyümesine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Barındıracağı teknolojiler de bir o kadar ilgi çekici.

Bu proje kapsamında, endüstriyel otomasyon, nesnelerin interneti tabanlı akıllı sensörler ve diğer birçok ileri teknoloji kullanılacağı belirtiliyor.

Bahsettiğimiz teknolojiler ile ise enerji üretimi ve yönetim süreçlerinin optimize edilerek hem etkin hem de verimli bir işleyiş yakalanması hedefleniyor.

Bunun yanı sıra, projenin altyapısındaysa çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümlerinin büyük bir yer tuttuğuna vurgu yapılıyor.

Bu doğrultuda, Kral Salman Enerji Parkı’nın enerji tasarrufu sağlayan yapılar ve yenilikçi mühendislik çözümleri ile çevresel etkiyi minimuma indireceği ve bunu yaparken operasyonel verimliliği de maksimuma çıkartacağı söyleniyor.

Kral Salman Enerji Parkı’nın şimdiden dünyanın en büyük enerji şirketlerinin ilgisini çekmeye başladığı da söyleniyor.

Projenin altyapısının, uluslararası firmalar için modern lojistik çözümleri sunması ve diğer teknolojik altyapı çözümlerinin de etkisiyle birçok dev enerji şirketinin burada üretim tesisleri kurmayı planladığı belirtiliyor.

Bu projenin, 100.000'e kadar yeni iş imkânı yaratması ve bu sayede hem yerel iş gücünün gelişimine katkıda bulunması hem de ülke ekonomisini güçlendirmesi bekleniyor.

Özetle, Suudi Arabistan’ın enerji sektörünün küresel liderlerinden biri olmayı amaçlayarak hayata geçirdiği bu büyük proje, küresel çevrede de ilgi görürken işler istenildiği gibi giderse ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor.

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