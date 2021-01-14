Giulio Zompetti adlı bir Twitter kullanıcısı, kullanıcı arayüzü bulunmayan SwitchBoard işletim sistemine sahip iPhone 12 Pro'nun prototip fotoğraflarını paylaştı.

Giulio Zompetti adlı bir Twitter kullanıcısı, iOS 14'ün nonUI sürümüne sahip iPhone 12 prototipinin iki fotoğrafını paylaştı. Prototip, Apple’ın piyasa sürmüş olduğu iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max modellerinden biraz daha koyu bir Pasifik Mavisi rengine sahip.

Paylaşılan fotoğraf sadece iPhone 12 Pro’nun ilk halini gözler önüne sermiyor, aynı zamanda Apple’ın akıllı telefonlarını test etmek için kullanmış olduğu SwitchBoard işletim sisteminin tamamlanmış versiyonunu da gösteriyor.

SwitchBoard’ın yeni sürümüne, Astro ve Ness gibi uygulamalar eklenmiş

Giulio Zompetti, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu detaylara yer verdi; “Pasifik Mavisi rengindeki bu iPhone 12 Pro prototipi, kullanıcı arayüzü bulunmayan işletim sistemi SwitchBoard’u kullanıyor.”

SwitchBoard’ın bu yeni sürümünde, önceki versiyonlarda olduğu gibi Konsol ve USBHost gibi uygulamalar bulunuyor. Ancak Astro ve Ness adlı geliştirme odaklı iki yeni uygulama, SwitchBoard’ın tamamlanmış versiyonuna en yeni eklenen programlar olmuş.