WhatsApp'ın çok tartışılan yeni Gizlilik İlkeleri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman tarafından yapılan açıklamalarda, yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği ve verilerin üçüncü taraflarla paylaşılmasının doğru bulunmadığı ifade edildi.

Avrupa Birliği ve ABD dışındaki hemen her ülke, yaklaşık bir haftadır WhatsApp'ı konuşuyor. Türkiye'nin de gündemi haline gelen mesele, WhatsApp'ın 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan yeni Gizlilik İlkeleri. Bu ilkeler gereğince WhatsApp, 2016 yılından beri Facebook'a "yasal olmadan" verdiği kullanıcı verilerini, 2021 yılı itibarıyla yasal zemine oturtuyor. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni bir açıklama yaptı.

WhatsApp'ın yeni Gizlilik İlkeleri ile ilgili açıklamalar, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman tarafından yapıldı. Konuyla ilgili olarak Dijital Mecralar Komisyonu'nca bir toplantı gerçekleştirildiğini söyleyen Yayman, üçüncü taraflarla veri paylaşımının doğru bulunmadığını söyledi. Yayman ayrıca, Rekabet Kurulu ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından açılan soruşturmaların da yakından takip edildiğini belirtti.

"Özel hayatın gizliliğini önemsiyoruz"

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın konuyla ilgili diğer açıklamaları şu şekilde;

Son günlerde WhatsApp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle Dijital Mecralar Komisyonu olarak bugün TBMM'de bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda veri güvenliği, big data dediğimiz büyük veri, dijital okur yazarlık, dijital göç, ulus aşırılaşan dijital yapılar kavramları çerçevesinde komisyonumuz önemli değerlendirmelerde ve mütalaalarda bulundu. Uluslararası sözleşmeler ve anayasamızca güvence altına alınan özel hayatın gizliliği ve korunması, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, şeffaf bilgilendirme, sağlıklı bilgi akışının sağlanması, hesap verilebilirlik hususlarının altını çizmek istiyoruz.

Bu bağlamda WhatsApp'la gündeme gelen dijital mecraların mevcut gizlilik politikalarıyla üçüncü taraflarla veri paylaşımını doğru bulmuyoruz. Mevcut gelişmeler, ülkemizde yazılım, teknoloji ve siber güvenlik konusunda çalışmalar yapılmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Toplantımızda alınan karar gereği TBMM Genel Kurulunun faaliyetlerine başlayacağı hafta itibarıyla konunun paydaşlarını; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknoloji kurumu (BTK),mesajlaşma ve sosyal medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, bilim insanları komisyonumuza davet edilecektir. Toplantılar süresince konuyla ilgili yapılacak çalışmalar ve değerlendirmeler şeffaf bir şekilde Dijital Mecralar Komisyonu tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Rekabet Kurulu ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca mevcut yasal çerçevenin vatandaşlarımıza tanıdığı hakların ihlal edilip edilmediğine yönelik yaptığı çalışmaları dikkatle izliyoruz. Kişisel verilerin korunması başta olmak üzere bireylerin dijital mecralara ait hak ve menfaatlerini koruyacak tüm adımların komisyon olarak takipçisi olacağız.

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