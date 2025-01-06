SwitchBot'un yeni robotu K20 Plus Pro tanıtıldı. K20 Plus Pro, temizlik, güvenlik ve soğutma gibi çeşitli fonksiyonlarıyla evdeki işleri kolaylaştırıyor.

SwitchBot, CES 2025'te ev robotu K20 Plus Pro'yu tanıttı. Yeni nesil robot evdeki işleri kolaylaştırmak için modüler özellikler sunuyor ve bir dizi farklı işlevi yerine getirebiliyor.

SwitchBot, Jetgiller serisindeki ünlü 'Rosie the Robot' karakterine benzer bir şekilde evdeki işleri kolaylaştırmak için çok amaçlı bir robot geliştirdi. K20 Plus Pro, hava temizleme, güvenlik kamerası ile izleme, serinletme gibi çeşitli fonksiyonlara sahip.

K20 Plus Pro özellikleri

K20 Plus Pro, SwitchBot'un FusionPlatform'u aracılığıyla çalışıyor. Bu platform robotu diğer SwitchBot cihazlarıyla entegre ederek evde farklı görevleri yerine getirmesini sağlıyor. Yeni nesil robot çevresini haritalayarak engelleri tespit edebiliyor ve buna göre kolaylıkla hareket edebiliyor. SwitchBot uygulaması üzerinden otomasyonlar kurarak bağımsız bir şekilde görevleri yerine getirebiliyor. Kullanıcılar ise Alexa, Google Asistan ve Siri gibi sesli komutlarla da robotu kontrol edebiliyor olacak.

Ev temizliği: Evinizi süpürüp temizleyebilir.

Evinizi süpürüp temizleyebilir. Hava arındırma: Hava Arındırıcı ile evinizde hava akışı sağlar. Havayı temizleyebilir.

Hava Arındırıcı ile evinizde hava akışı sağlar. Havayı temizleyebilir. Soğutma: Fan özelliğiyle evinizi serinletebilir.

Fan özelliğiyle evinizi serinletebilir. Güvenlik kamerası: Döner/tilt kamerası ile güvenlik kamerası işlevi görebilir.

Döner/tilt kamerası ile güvenlik kamerası işlevi görebilir. Eşyaları taşıma: Üzerindeki mekanik pençeler ile evdeki eşyaları istediğiniz noktaya taşıyabilir.

Üzerindeki mekanik pençeler ile evdeki eşyaları istediğiniz noktaya taşıyabilir. Selfie çubuğu: Telefonu veya tableti adeta bir selfie çubuğu gibi taşıyabilir.

SwitchBot'un yeni robotu K20 Plus Pro, evdeki çeşitli işleri modüler bir şekilde üstlenebilecek kapasiteye sahip. Hem kullanışlı hem de pratik bir çözüm sunan bu robot, 2025'in ikinci çeyreğinde farklı paketlerle satışa sunulacak.