Faturaya Ek Telefon Nasıl Alınır, Şartları Nedir? - 2020

Vodafone, Turkcell, Türk Telekom gibi GSM firmaları, telefon almak isteyen abonelerine özel faturaya ek telefon kampanyaları düzenliyorlar. Peki faturaya ek telefon nasıl alınır, şartları nedir, telefonların fiyatları nasıl değişiyor? Gelin sorularınızı yanıtlayalım.

Akıllı telefonlar, günümüzde artık bilgisayarlardan bile daha değerli bir hal aldılar. Zira günümüzün büyük çoğunluğunu artık onların ekranlarında harcıyor, giderek daha çok işimizi telefonlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Özellikle Samsung, Apple ve Huawei gibi firmaların ürettikleri o mükemmel telefonları hepimiz kullanmak istiyoruz.

Telefon satın almak hem kur hem de vergilerden dolayı zorlaştığı için haliyle biz kullanıcılar; Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell gibi GSM operatörlerinin faturaya ek telefon kampanyalarından faydalanmaya çalışıyorlar. Her ne kadar taksitlendirmeden dolayı vade farkı ödemek zorunda kalsak da istediğimiz telefonu faturaya ek olarak almak mümkün. Peki bu mantıklı mı? Faturaya ek telefon nasıl alınır, şartları neler, ne kadar öderiz?

Faturaya, yani tarifeye ek telefon nasıl alınır?

Faturaya ek telefon almak için iki farklı yol var. Bunlardan ilki ve en ideali faturalı hat kullanıyor olmak. Şayet en az 8 aydan beri kendinize ait faturalı hat kullanıyor ve ödemelerinizi gününden gününe yapıyorsanız, abonesi olduğunuz GSM firması size tarifeye ek taksitle telefon verecektir.

Faturalı hat üzerinden tarifeye ek telefon alma yöntemleri:

Kullandığınız GSM operatörünün size en yakın bayisine gidin,

Bayideki görevliye cep telefonu almak istediğinizi belirtin,

Görevli sizden nüfus cüzdanınızı alarak işlemi yapacak,

Bütçenize uygun telefonu alarak tarifenize ek olarak ödeyebilirsiniz.

Bir diğer yol ise kredi puanının yüksek olması. Eğer kredi puanınız yüksek ise GSM firması sizin yerinize bankadan kredi çekerek telefonun parasını nakit alıyor. Siz de bankaya kredi taksitlerini ödüyorsunuz. GSM operatörleri ile özel anlaşması olan bankalar sayesinde ekstra faiz ödemesi çıkmıyor.

Her ne kadar yukarıdaki maddelerde GSM operatörünüzün bayisine gitmeniz gerekiyor desek de Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, online mağazaları sayesinde de abonelerinin faturalarına ek cep telefonu almalarına olanak tanıyor.

Faturaya ek telefon alma şartları neler?

Faturaya ek telefon almak için GSM operatörleri kullanıcılarına bazı şartlar koşuyor. Zira bu şartların hiçbirini yerine getirmeyenler telefon alamıyor ya da bazı şartları karşılayarak sadece belirli model telefonları alabiliyorlar. Peki GSM firmaları tarafından yerine getirilmesi zorunlu kılınan şartlar neler?

En az 8 ay faturalı hat kullanıyor olmak: Bu şart GSM firmalarına göre değişiyor olsa da minimum 8 ay faturalı hat kullanıyor olmanız gerekiyor. Bazı firmalar minimum 12 ay istiyorlar.

Bu şart GSM firmalarına göre değişiyor olsa da minimum 8 ay faturalı hat kullanıyor olmanız gerekiyor. Bazı firmalar minimum 12 ay istiyorlar. Faturaları zamanında ödemiş olmak: Nasıl ki bankalar tarafından yapılan ödemelere göre kredi notu veriliyorsa GSM firmaları da ödenen faturalara göre abonelerine puan veriyorlar. Şayet faturalarınızı geciktirmiş, hattınız kapandıktan sonra yatırdı iseniz maalesef puanınız bayağı düşük olacaktır.

Nasıl ki bankalar tarafından yapılan ödemelere göre kredi notu veriliyorsa GSM firmaları da ödenen faturalara göre abonelerine puan veriyorlar. Şayet faturalarınızı geciktirmiş, hattınız kapandıktan sonra yatırdı iseniz maalesef puanınız bayağı düşük olacaktır. En fazla 2 cihaz almış olmak: GSM firmalarının ortak koştuğu bir diğer şart ise tek faturalı hatta en fazla 2 tane cihaz almış olmak. Yani daha önceden 2 cihaz almışsanız ve 3. cihazı almak istiyorsanız maalesef alamazsınız.

GSM firmalarının ortak koştuğu bir diğer şart ise tek faturalı hatta en fazla 2 tane cihaz almış olmak. Yani daha önceden 2 cihaz almışsanız ve 3. cihazı almak istiyorsanız maalesef alamazsınız. Kredi notunuzun yüksek olması: GSM firmaları artık abonelerinin bankalardaki kredi notlarını sorgulayarak cihaz veriyorlar. Bundan dolayı da kredi notunuzun olabildiğince yüksek olması, eşit oranda yüksek model cihaz almanıza yarıyor.

Şayet yukarıdaki şartlardan en az 2 tanesini karşılıyorsanız muhtemelen abonesi olduğunuz GSM firması üzerinden faturanıza ek cep telefonu alabilirsiniz. Lakin en iyi ve kesin bilgiyi tabii ki operatörünüzün müşteri hizmetleriden veya bayisinden alabilirsiniz.

Faturaya ek telefon almak mantıklı mı?

Başlığın cevabı hem evet hem de hayır. Zira bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Neden mi? Çünkü telefonları faturaya ek olarak satın almak fiyatlarında ciddi bir artışa neden oluyor. Bu artış da hiç azımsanacak oranda değil. Bir telefon modeli ile durumu örneklendirelim.

Samsung Galaxy A70 128 GB, piyasa fiyatı ile faturaya ek Turkcell, Turk Telekom, Vodafone fiyatı karşılaştırması:

Piyasa fiyatı peşin: Yaklaşık 2900 - 3100 TL

Turkcell faturaya ek fiyatı: 345 TL x 12 ay ( 4140 TL )

) Vodafone faturaya ek fiyatı: 60 TL x 12 ay ( 4320 TL )

) Türk Telekom faturaya ek fiyatı: 390 TL x 12 ay (4680 TL)

Yukarıdaki tabloya baktığımızda en düşük vade farkı 1250 TL olarak gözüküyor. Peki GSM firmalarından alınan cep telefonları neden bu kadar pahalı? Bunun birkaç sebebi var. İlk sebebi GSM firmalarına uygulanan vergiler.

İkinci sebebi GSM firmalarının kar marjını yükse tutmaya çalışmaları ve üçüncüsü ise çalıştıkları bankaların yüksek faiz oranları.

Yine de cep telefonu almanız gerekiyor ve size tek uygun yolda faturaya ek olarak almak ise kesenin ağzını biraz daha açmakta fayda var. Zira söz konusu fiyat farkları piyasadaki pahalı amiral gemileri için de aynı düzeyde. Örneğin Galaxy Note 10 ya da iPhone 11 Pro Max'i faturaya ek alırsanız, yine 1500 - 2000 TL arası fark edersiniz. Ancak bu telefonları ilerleyen yıllarda da satmak isteseniz, rahatlıkla satabilirsiniz. Yani bir nevi yatırım yapmış olursunuz.

Yine de son karar sizin, ancak ortada böyle bir tablo da var. Faturaya ek telefon alıp aylarca borç ödemek sizin için sorun teşkil etmiyorsa özgürsünüz, eğer bütçeniz kısıtlıysa bütün bu detayları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.