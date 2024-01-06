Dosta düşmana bugüne kadar verilmiş birbirinden ilginç hediyeleri görünce ufkunuz açılacak ve bir sonraki seçiminizi daha farklı yapmak isteyeceksiniz. Tanınmış isimler, sevdiklerine ve bazen sevmediklerine nasıl armağanlar vermişlerdi?

Sayacağımız hediyelerin hamurunda yalnızca sevgi mi vardır bilemesek de hepsinde dâhiyane fikirler göreceğinizin teminatını veriyoruz.

Yunan mitolojisinden Prometheus’un, ateşi çalarak insanlığa hediye etmesinden bu yana armağanlar bizim bir parçamız. Günümüzde süper yatlar, altından küvetler ve uzay seyahatleri gibi lüks hediyeler görüyor olsak da tarihin tozlu sayfalarından akıllarımıza kazınmış zekâ dolu armağanları da hatırlamakta fayda var.

Dünyanın yedi harikasından biri olarak görülen Babil’in Asma Bahçeleri

MÖ 605-562 yılları arasında Kral Nebuchadnezzar II, eşi Kraliçe Amytis’e hediye olarak görkemli bahçeyi yaptırmış. Gerçekte var olup olmadığı bile tartışmalı bir konu olan bahçenin MÖ 2. yüzyılda yaşanan bir depremle yıkıldığı da söyleniyor.

2013 yılında Boksör Mike Tyson, o zamanlar eşi olan Robin Givens’a 24 karatlık altından bir küveti doğum günü hediyesi olarak yaptırmıştı.

1988'de başlayan ve bir yıl gibi kısa bir sürede boşanmayla sonlanan birliktelikten geriye tartışmaların arasındaki lüks hediyeler kaldı.

“Sen saraylara layıksın.”

Babür hükümdarı Şah Cihan, eşine hediye olarak Tac Mahal’i inşa ettirmiş ve Forbes’a göre günümüz para birimiyle yapı 827 milyon dolara eş değer bir paraya yapılmış. Yapımı 22 yıldan fazla sürmüş ve yirmi binden fazla insanın çalışması sonucunda ortaya çıkmış.

Hükümdarın 1600’lü yıllarda yaptırdığı yapıdan günümüze geldiğimizde eşinin de saraylara layık olduğunu düşünen başka bir adam, Tac Mahal’in kopyasını yaptırmış.

"En"ler listesine giren saat

Rolex Cosmograph Daytona, ünlü sinema oyuncusu Paul Newman’a eşi tarafından verilen ve o zamana kadar açık arttırmada satılmış en pahalı saat olmuş. Bugün açık arttırmada satılan en pahalı saat rekorunu Patek Philippe Grandmaster Chime elinde tutuyor.

Angelina Jolie, Brad Pitt için hediye bulmakta zorlanmış ve gerçek bir şelale ve çevresindeki araziyi satın almıştı.

Brad Pitt'in mimariye ve Frank Lloyd Wright'ın Fallingwater'ına olan hayranlığından doğan bu hediye; Pitt'e 48. yaş günü için Jolie'nin bir şelale satın alıp üzerine ev inşa etmesiyle oluşmuş.

Kameralar karşısında el ele görmeye alıştığımız çift, 2019 yılında boşanmıştı; anlaşılan o ki pahalı hediyeler boşanmaların önüne geçemiyor.

Bir elmasa kim hayır diyebilir ki?

Sinema oyuncusu Richard Burton da bizim gibi düşünmüş ve 1969 yılında eşi için 69,42 karatlık bir elması satın almış. O zamana kadar halka açık satışlarda en yüksek fiyata satılan mücevher rekorunu kırmıştır.

Düşmanımdan bir hediye, en kötü ne olabilir ki?

Antik dönemin en ilginç taktiklerinden olan Truva Atı, MÖ 11 ila 12. yüzyıl arasında yaşanan savaşın sonlanış efsanesidir. Tahtadan at görünümlü hediyenin içinde saklanan askerlerin, şehri içeriden ele geçirmesi bugün Çanakkale’de görebileceğimiz anıtlarla hâlâ anılıyor.

Katy Perry, eski eşi Russel Brand’e 200 bin dolar değerinde Virgin Galactic uzay gezisini 35. yaş günü için hediye etmişti.

2010-2012 yılları arasında evlilikleri süren Perry ve Brand çiftinden de "hasret" içeren bir hediye; sevdiğini olabilecek en uzaklara göndermek. Hepimizin hayal edeceği bir seyahat olsa da çifti birlikte tutmaya yetmemiş gibi görünüyor.

“Baktıkça beni hatırlaman için” mi acaba?

1945 yılında Sovyetler Birliği Genç Öncü örgütü, dostluk göstergesi olarak ABD Büyükelçisi Averell Harriman’a, elle oyulmuş ahşap bir mühür hediye etti.

Hediye, görünürde hiçbir tehlike barındırmasa da dinleme cihazı takılıydı ve sensörler tarafından tespit edilemiyordu. Dönemi için üst düzey bir icat olan bu dinleme böceği, üç büyükelçi boyunca fark edilememişti.

Yumurta boyayıp hediye etmeyi düşündünüz mü?

Çarlık Rusyası’nın gözdesi Fabergé, yumurtalardan ilkini 1885 yılında Çar Alexander III eşi için yaptırdı. Bu özel paskalya yumurtası geleneği o kadar sevildi ki babadan oğula devam etti ve çok sayıda yumurta tasarlandı.

Böylesini hiç aklınıza getirmemişsinizdir.

1514 yılında Portekiz Kralı Manuel, alışılmadık bir hediye olarak Papa Leo X’e Hanno isimli beyaz bir fili hediye etti. Papa, fili o kadar çok sevdi ki ressam Raphael’e filin resmini yapması görevini verdi.

Papa’nın yoğun sevgisi ve hassasiyeti, Hanno’nun rahatsızlandığında altın ilave edilmiş ilaçlar almasına yol açtı. Bu “zengin” tedaviye dayanamayan Hanno, erken yaşta gözlerini yumdu.

Özgürlük Heykeli'ni unutmamak gerek.

Fransa’nın Amerika için planlamaya başladığı 1865’ten, ithaf töreni 1886’ya kadar devam eden hazırlık süreci sonunda heykel parçalar hâlinde ulaştı ve bugün Amerika’nın simgelerinden biri hâline geldi.

Bonus: Bize miras bırakılmış en büyük hediye

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”