Samsung'un önümüzdeki hafta düzenlenecek CES 2020'de 'Zero Bezel' markası altında yeni bir Smart TV serisi tanıtması bekleniyor. Şirketin yeni nesil çerçevesiz televizyonlarına ait olduğu öne sürülen render görüntüleri ortaya çıktı.

Samsung'un CES 2020'de çerçevesiz Smart TV'lerini tanıtarak büyük bir atılım yapacağı konuşuluyor. Son olarak Güney Koreli teknoloji devinin, 'Zero Bezel' adında yeni bir markayı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne tescil ettirdiği ortaya çıkmış ve şirketin Twitter hesabından CES etkinliği için yaptığı tanıtım, bu ihtimali kuvvetlendirmişti.

Samsung'un 'Zero Bezel' adlı akıllı televizyonlarının Q900T ve Q950T model numaralarıyla geleceği ve tamamamen çerçevesiz ekranlarla karşımıza çıkacağı öne sürülüyor. Şirket, yeni televizyonları henüz doğrulamasa da, artık söylentilerin ötesine geçen somut kanıtlar ortaya çıkmaya başladı. Zira 4KFilme, sıfır çerçeveli televizyona ait konsept tasarım görüntüleri paylaştı.

Samsung'un çerçevesiz tasarımının 65 inç ve daha büyük televizyonlarda sınırları ortadan kaldırarak ekran ve gövdeyi birleştireceği belirtiliyor. Diğer yandan 'Zero Bezel' markasının yalnızca akıllı televizyonlarla sınırlı olmayacağı ve QLED oyuncu monitörleri de dahil olmak üzere geniş bir cihaz yelpazesini içerebileceği öngörülüyor. Şu anda 32:9 ultra geniş en boy oranına sahip 49 inçlik bir QLED oyuncu monitörü sunan Samsung, bu segmentteki cihaz porföyünü çerçevesiz cihazlarla artırmayı planlıyor.

Çerçevesiz Samsung TV'ler, duvarda asılıyken tıpkı bir tablo gibi görünecek

Samsung'un yeni sıfır çerçeveli televizyonları için 8K çözünürlük sunacak yeni bir çip geliştirdiği ve yeni nesil Smart TV'lerin diğer 8K televizyonlara göre daha yüksek fiyatlı olacağı da gelen bilgiler arasında.

Elbette şirket henüz fiyatlandırma, çıkış tarihi ve boyut seçenekleri hakkında açıklama yapmadı. Bu nedenle şimdilik CES 2020'ye kadar beklemek zorundayız gibi görünüyor. Galaxy akıllı telefonların öncülük ettiği ekran yenilikleri göz önüne alındığında, Samsung'un yeni teknolojileri televizyonlarına taşıması olası görünüyor.