Samsung, Sıfır Çerçeveli Yeni Televizyon Serisi Tanıtacak

Akıllı televizyon pazarının lider markalarından olan Samsung, önümüzdeki ocak ayında düzenlenecek CES 2020'de 'Zero Bezel' adlı televizyonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

Samsung, çerçevesiz televizyon vaatlerini yakında gerçekleştirebilir. Şirketin ocak ayı başında gerçekleşecek CES 2020'de çerçevesiz bir Smart TV serisi tanıtmayı planladığı ve üretimin şubat ayında başlayacağını bildirildi. Ayrıca Samsung, Twitter hesabından 6 Ocak'taki CES etkinliği için 'Age of Experience' (Deneyim Çağı) başlıklı bir tanıtım yayınladı.

Bazı kaynaklar Samsung'un çerçevesiz tasarımının 65 inç ve daha büyük televizyonlarda sınırları ortadan kaldırarak ekran ve gövdeyi birleştireceğini belirtiyor. Şirket, ortaya çıkan bilgileri henüz onaylamasa da, bu söylentilerin spekülasyondan daha fazlası olabileceğini gösteren nedenler var.

Daha önce Güney Koreli teknoloji devinin 2 Ekim tarihinde 'Zero Bezel' adında yeni bir markayı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) tescil ettirdiği ortaya çıkmıştı. Adından da anlaşılacağı üzere şirketin yeni Smart TV'leri, son dönemde pek çok akıllı telefon modelinde gördüğümüz gibi çerçevesiz ekran tasarımına sahip olacak.

Samsung, yeni çerçevesiz televizyonları için 8K çözünürlük sunacak bir çip geliştirdi ve bu yenilik, çerçevesiz tasarımla birleştiğinde sıradan 8K televizyonlara göre daha yüksek fiyatlı olmaları kaçınılmaz görünüyor.

İşte Samsung'un CES 2020'yi hedefleyen 'Age of Experience' etiketiyle yaptığı paylaşım: