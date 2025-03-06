Türkiye'deki 5G denemeleri hız kesmeden devam ediyor. Testlerin yeni adresinin TBMM olacağı açıklandı. Deneme, yarın gerçekleşecek.

Ülkemizdeki 5G konusundaki hamleler son zamanlarda iyice hızlanmıştı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yakın zamanda 5G’nin 2026 yılında ülke genelinde kullanıma sunulacağını duyurmuştu. Birkaç haftadır da dört büyüklerin stadyumları gibi yerlerde testler gerçekleştirilmişti.

Şimdi ise 5G denemesinin yapılacağı yeni yer belli oldu. Açıklamalara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5G denemesine ev sahipliği yapacak.

Cuma günü testler gerçekleştirilecek

Paylaşılan bilgilere göre operatörlere 5G’yi deneme hakkı tanıyan TBMM’deki ilk deneme, cuma günü gerçekleştirilecek. Bu testle birlikte meclisin 5G’nin ilk adreslerinden biri olduğunu göreceğiz.

Ülkemize daha daha güvenli ve hızlı interneti nihayet getirecek olan 5G’nin deneme süreçlerinin devam ettiğini de belirtelim. Şimdiye kadar İstanbul Havalimanı ve büyük takımların stadyumları başta olmak üzere 34 noktada testler başlamış durumda. Bu yılın ilk yarısında 5G ihalesi gerçekleştirileceğini de belirtelim.