TECNO Kullanıcılarına Müjde: Yeni Cihaz Alana 3 Aylık Google AI Plus Hediye!

Yapay zeka odaklı teknoloji markası TECNO, Google ile gerçekleştirdiği yeni iş birliği kapsamında CAMON 50 Serisi, POVA Curve 2 5G ve SPARK 50 Serisi modellerini satın alan kullanıcılarına, gelişmiş yapay zeka özelliklerine erişim ve 2 TB bulut depolama alanı sağlayan 3 aylık Google AI Plus paketini ücretsiz olarak sunacağını duyurdu.

Yapay zeka odaklı teknolojileriyle küresel pazarda hızla büyüyen TECNO, teknoloji devi Google ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklığı duyurdu. Bu iş birliği kapsamında, yeni bir TECNO akıllı telefon satın alan kullanıcılar, en gelişmiş yapay zeka özelliklerine ve geniş veri depolama kapasitesine sahip olan 3 aylık Google AI Plus (2 TB) paketinden hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek.

Bu küresel adım, TECNO’nun kendi cihazlarında sunduğu pratik ve yerelleştirilmiş yapay zeka özelliklerini güçlü bir şekilde tamamlıyor. Gelişmekte olan pazarlarda mobil yapay zeka teknolojilerinin benimsenme sürecini hızlandırmayı amaçlayan bu entegrasyon; kullanıcıların dijital çağda üretkenliklerini artırmalarını, iş ve eğitim süreçlerinde çok daha verimli sonuçlar elde etmelerini ve yaratıcı potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarını hedefliyor.

Google AI Plus ile Neler Geliyor?

Kampanya kapsamında sunulan Google AI Plus planı, kullanıcılara oldukça kapsamlı dijital ayrıcalıklar sunuyor. Pakete dahil olan 2 TB boyutundaki yüksek kapasiteli bulut depolama alanı sayesinde kullanıcılar, alan tükenmesi endişesi yaşamadan tüm fotoğraf, video ve belgelerini güvenle saklayabiliyor.

Bunun yanı sıra, Gmail içerisine entegre edilen Gemini desteği e-posta yönetimini kolaylaştırırken, Nano Banana 2 algoritması profesyonel düzeyde görsel üretimi ve fotoğraf düzenleme imkanı tanıyor. Gemini ve NotebookLM ortaklığı ise araştırma ve projelerde kişiselleştirilmiş, akıllı bir çalışma deneyimi sağlıyor.

Bu özel teklif, 14 Mayıs 2026 ile 6 Haziran 2027 tarihleri arasında Türkiye’nin de dahil olduğu pazarlardan uyumlu bir TECNO modeli satın alan tüm kullanıcıları kapsıyor.

Kampanyadan ilk etapta yararlanabilecek modeller arasında CAMON 50 Serisi (CAMON 50 Ultra 5G, CAMON 50 Pro ve CAMON 50), POVA Curve 2 5G ve SPARK 50 Serisi (SPARK 50 5G ve SPARK 50) yer alıyor. TECNO, bu yılın ilerleyen dönemlerinde lansmanı yapılacak yeni akıllı telefon modellerinin de kampanya kapsamına dahil edileceğini belirtiyor.

Bu Fırsat Nasıl Yakalanır?

Google AI Plus (2 TB) hediyesi, 25 Mayıs 2026 tarihinden itibaren cihazlara gelen bir sistem güncellemesi ile aktifleşmeye başladı bile! Uygun bir TECNO cihaza sahip olan kullanıcılar, Gemini veya Google One uygulamalarını açıp ekrandaki basit talimatları takip ederek bu fırsatı anında kapabiliyor.

Kayıt sırasında geçerli bir ödeme yöntemi girilmesi istenirken, "Abonelik bana göre değil" diyenler için istedikleri an iptal etme esnekliği de sunuluyor. 3 aylık ücretsiz dönemin ardından sistem, standart aylık Google AI Plus (2 TB) ücreti üzerinden devam ediyor.

TECNO ve Google’ın bu dev ortaklığı, en yeni yapay zeka teknolojilerini dünyanın dört bir yanındaki öncü pazarlarla buluşturma konusundaki uzun vadeli ve kararlı vizyonunu bir kez daha kanıtlıyor.