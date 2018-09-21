Türk Yıldızları ve THY Boeing Uçağı Birlikte Uçtu

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ikinci gününde Türk Yıldızları, THY Boeing 777 uçağıyla birlikte gökyüzünde nefes kesen gösteriler gerçekleştirdi. İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilen etkinliği Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstlendi.
Festivalin ikinci gününde gökyüzünde Türk Yıldızları 7 adet NF-5 2000 jetiyle gökyüzünde harika bir gökyüzüne imza attı. Gösteriye THY’nin Boeing 777 uçağı da festival alanı üzerinde uçuş gerçekleştirdi.
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Festivalde Türk Yıldızları ve THY uçağının gösterisinin ardından ATAK helikopterleri ile harmandalı gösterisi gerçekleştirildi. İşte gösteriden çekilen görüntüler: