Apple, Meta ve Google, AB düzenlemelerine karşı Trump’tan destek talep etti. Teknoloji devlerinin talepleri AB’yi karşılarına aldı.

Avrupa Komisyonu, ABD’li teknoloji şirketlerinin, Donald Trump’tan müdahale talep etmeleri üzerine bu şirketlere yönelik devam eden soruşturmalarını yeniden gözden geçirmeye karar verdi.

Apple, Meta ve Google gibi büyük teknoloji şirketleri, AB’nin uygulamalarını aşırı bularak Başkan seçilen Donald Trump’tan destek talep etti. Teknoloji devlerinin bu talepleri, Avrupa Komisyonu’nu söz konusu şirketlere yönelik bazı kararlarını tekrar gözden geçirmeye itti.

Teknoloji devleri Trump’tan destek istiyor

Avrupa Komisyonu, 2024 Mart ayında yürürlüğe giren Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında, Apple, Meta ve Google’a yönelik bazı soruşturmaları yeniden gözden geçirirken kapsamını daraltabilir veya cezaların içeriğini değiştirebilir. Apple ve Google’ın, yeni düzenlemelere uyum sağlaması bekleniyor ancak bu süreçte nasıl bir ilerleme kaydedileceği ise henüz net değil. Özellikle Apple bazı taleplerin gizlilik politikalarını olumsuz etkileyebileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Trump’ın başkanlık döneminde Avrupa Birliği’nin ABD’li teknoloji şirketlerine uyguladığı para cezalarına karşı çıkmayı planladığını belirtti. Avrupa’daki artan yasalar ve sansür odaklı politikalarla mücadele etmek için Trump’tan destek almayı hedefleyen Zuckerberg, ABD’nin özgürlükçü anayasal korumalarına dikkat çekti. Avrupa Komisyonu’nun bu yeni dönemde, ABD’li teknoloji devlerine nasıl yaklaşacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak gibi görünüyor.