Telefondaki Görüntü TV’ye Nasıl Yansıtılır?

Android ve iPhone(iOS)'larda, telefondaki görüntü ve ses dosyalarını akıllı televizyon üzerinden dinlemek ve izlemek için birçok seçenek mevcut. Wi-Fi, Bluetooth veya kablolu seçenekleri kullanarak görüntü aktarma işlemini yapabilirsiniz.

Telefondan izlediğiniz bir Netflix dizisini veya YouTube videosunu akıllı televizyon ile daha yüksek çözünürlükte izlemek isteyebilirsiniz. Gerçi artık akıllı televizyonların neredeyse tamamı kendi içerisinde Netflix ve YouTube yüklü olarak geliyor ancak internet olmadığında çalışmıyor. İşte bu tarz durumlarda telefondaki görüntü ve sesi televizyona aktarmanız gerekiyor. Görüntü aktarma yapabileceğiniz birçok yöntem bulunuyor.

Sadece internet uygulamaları için değil aynı zamanda telefondaki fotoğrafları veya videoları da televizyona aktarabiliyorsunuz. iPhone, Android telefonlara göre sınırlı sayıda görüntü aktarma seçeneği sunuyor. Android’lerde ise birçok farklı yöntem kullanılabiliyor. Bu sayede akıllı televizyonunuz internete bağlı olmasa bile telefondaki dosyaları görebilir veya internetten video izleyebilirsiniz.

Telefondaki görüntü televizyona nasıl aktarılır?

HDMI kablosuyla görüntü aktarma:

Telefondaki görüntü ve sesi televizyona aktarmanın en güvenli yollarından biri HDMI kablosu kullanmak. Akıllı televizyonların arkasında yer alan girişlerde HDMI simgesini mutlaka görürsünüz. Televizyonlar buraya bağlayacağınız HDMI kablosu ile görüntü ve sesi aynı kaynaktan alıyorlar. Sağlıklı bir aktarım için HDMI 2.0 veya 2.1 standartlarına ihtiyacınız var. Daha alt modellerde ses gelmeyebilir.

Televizyonlarda HDMI bağlantısı olsa da telefonlarda yoktur. Bu yüzden telefonda bir bağlantı noktası yaratmak için HDMI dönüştürücü almanız gerekiyor. Piyasada kalitesine bağlı olarak fiyatları da değişen birçok ürün bulunuyor. Bu konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. Sadece dönüştürücü alırken telefon bağlantınıza uygun olacak adaptörlü olanı almanız gerekiyor.

Bu yöntemi iPhone(iOS) ve Android telefonlar için kullanabilirsiniz. Bazı tabletlerde mini-HDMI çıkışı bulunuyor. Bu tabletler için dönüştürücüye gerek kalmadan direkt kablo ile bağlantı sağlayabilirsiniz. Eğer mini-HDMI çıkışı yoksa yine bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken tek nokta, bağlantı kablosunun telefon ve akıllı televizyon ile uyumlu olması.

Eğer görüntünüzü HDMI ile kayıp yaşanmadan TV'ye aktarmak ve kablosuz kalmak istiyorsanız Google'ın Chromecast ürünlerine göz atabilirsiniz. Chromecast cihazları TV'lere HDMI aracılığıyla bağlanan bir nevi iletişim istasyonu görevi görüyor.

USB ile TV’ye görüntü aktarma:

Telefondaki görüntüleri TV’ye aktarmanın bir başka yolu da USB ile bağlanmak. Bu yöntem telefon ekranlarını televizyona yansıtmıyor. Sadece depolamada kayıtlı dosyaları açmak için kullanılıyor. Yani telefonda kayıtlı fotoğraflarınızı ve videoları televizyondan açmak istiyorsanız, kullanabileceğiniz en hızlı ve kolay yöntem bu. USB ile TV’ye görüntü aktarmak için şarj kablonuzu kullanabilirsiniz.

Bu yöntemi kullanmak için akıllı televizyonlarda USB girişinin olması gerekiyor. Aynı zamanda televizyon ayarlarından da kaynak olarak USB seçeneğini seçmenin de aktif halde olması lazım. USB girişi var ama kaynak olarak seçemiyorsanız, yapacağınız bu işlem telefonu şarj etmekten öteye geçemez. Bunu öğrenmek için televizyon üreticinizin teknik destek servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Wi-Fi veya Bluetooth ile görüntü aktarma:

Android telefon kullananların iPhone kullanıcılara göre görüntü aktarmada büyük bir avantajı oluyor. Çünkü iPhone’larda sadece Wi-Fi ile YouTube gibi platformlardan görüntü aktarılabiliyor. Android telefonlarda seçenekler çok daha fazla. Kablosuz ağ için herhangi bir aparat gerekmese de Bluetooth ile bağlanmak için ekstra adaptörler almanız gerekiyor.

Telefondaki görüntüyü Wi-Fi ile aktarmak için hem telefonunuzun hem de televizyonunuzun aynı ağa bağlı olması gerekiyor. Telefonun mutlak suretle Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor. Ancak televizyonu kablosuz yerine direkt ethernet kablosuyla da bağlayabilirsiniz. Bu herhangi bir soruna yol açmayacaktır. Bağlantıları sağladıktan sonra artık YouTube veya Netflix’i televizyona aktarabilirsiniz.

Mobil uygulamalar ile görüntü aktarma:

Direkt telefon ekranını televizyona yansıtmak için farklı Google Play Store uygulamaları da kullanabilirsiniz. Şuraya Yayınla TV, Web Video Cast gibi popüler ve tamamen ücretsiz Android uygulamaları ile telefonunuzun ekranını kolaylıkla televizyona yansıtabilirsiniz. Aşağıdaki uygulamaları Android cihazınıza yükleyerek denemeye başlayabilirsiniz:

Şuraya Yayınla TV indir:

Web Video Cast:

iPhone'u AirPlay ile TV’ye bağlanma (iOS):

iPhone (iOS) cihazlarda televizyona görüntü aktarma seçenekleri Android işletim sistemli telefonlara göre çok daha sınırlı. Bunun için Apple ürünü olan AirPlay’i kullanmamız gerekiyor. Bu yöntemi kullanarak görüntülerinizi veya direkt telefon ekranınızı Apple TV ve AirPlay 2 uyumlu akıllı televizyonlara yansıtabilirsiniz.

Bu yöntemi kullanmak için her iki cihazın da Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor. Ardından videoya girdikten sonra yayınlama aracına basarak görüntüyü akıllı televizyona yansıtabilirsiniz. Bu işlem sırasında televizyon ekranınızda AirPlay parolası gözükebilir. O zaman ekrandaki şifreyi iPhone telefonunuza girmeniz gerekiyor. Ardından hiçbir sıkıntı yaşamadan kullanmaya devam edebilirsiniz.

Wi-Fi, HDMI, USB, Bluetooth veya AirPlay yöntemlerinden size uygun olanı seçerek telefondaki görüntü veya sesleri akıllı televizyonunuza aktarabilirsiniz. Android kullanıcıları için görüntü aktarmaya yardımcı olacak birçok uygulama Google Play Store’da yer alıyor. Bu uygulamaları da kullanabilirsiniz.