Hareket Kısayollarının Avantajları ve Dezavatajları Neler?

Ekran tasarımları son dönemde büyük değişime uğrarken bu yeni tasarımlar, üreticileri de yeni tuş ve hareket kısayolları oluşturmaya yönlendiriyor. Apple, Samsung, Google, Huawei ve OnePlus'ın ürettikleri tuş ve hareket kısayollarını gelin birlikte karşılaştıralım.

Tuş ve hareket kısayolları daha önce de kullanılıyordu fakat ekranların daha verimli kullanılması adına son dönemde üzerine çalışma yürütülen konulardan biri haline geldi. Telefonunuz elinizdeyken; aşağı, yukarı, sağa ve sola yapacağınız hareketler ile yapabileceklerinizi karşılaştırdığımız liste, Apple ile başlıyor.

Apple

Apple, kullandığı çentik sayesinde Face ID için gerekli bileşenleri buraya taşıyabilmiş ve ekran gövde kullanılabilirliğini arttırmıştı. Alt çerçevede de bu sebeple değişikliğe giden Apple, büyük bir değişiklik hamlesiyle 'Home' butonunu kaldırmıştı. Apple, 'Home' butonunun görevlerini ise hareket kısayollarına atamıştı.

Olumlu Yönleri:

Hızlı algılama ile basit yönlendirme yapılabilmesi

Geçiş animasyonlarının akıcı olması

Olumsuz Yönleri:

Özelleştirme kısıtlamaları olması

Özellikle 6-inç ve üzeri cihazlarda hareket kısayolunu tek elle gerçekleştirirken fiziksel zorluk yaşanması

Samsung One

Samsung'un kavisli OLED ekran kullanmasından dolayı bazı handikaplarının olduğu hareket kısayolları için ekranda kullanılabilir tek bölge alt çerçevenin olduğu bölüm. 'Geri', 'Ev' ve 'Son Uygulamalar'ın bulunduğu sanal butonlar, gizlenebiliyor ve bu görevler hareketlere atanabiliyor. Genellikle baş parmak ile yapılan bu hareketlerin, kullanım açısından bazı zorlukları bulunuyor.

Olumlu Yönleri:

3 sanal tuşun yerini alan hareket kısayollarının basit kullanıma sahip olması

Olumsuz Yönleri:

Baş parmağı ekran boyunca esnetmenin fiziksel zorluğu

Kavisli ekranın yan bölgelerinin hareket kısayolları için kullanılamaması

Huawei Emotion

Huawei'nin hareket tabanlı arayüz seçeneği, EMUI 9 ile birlikte sunuluyor. Ekranın alt bölgesi kadar kenarlarda da verimli olarak çalışan kısayollar, hızlı kullanım sunuyor.

Olumlu Yönleri:

Sık kullanılan kısayollar için parmaklarda fiziksel zorlanma yaşanmaması

Kullanıcıya kişiselleştirme seçenekleri sunulması

Olumsuz Yönleri:

Bildirim çubuğunu görüntülemek için aşağı kaydırma kısayolu olmaması

OnePlus Oxygen

Büyük ekranlı telefonlar üretmekle ünlü Çinli telefon üreticileri, bu büyük tasarımlarda sıkça hareket kısayolları kullandılar. Google'ın Android sistemine dahil etmesiyle daha stabil bir hal alan bu kısayollar, OnePlus 6T'de olduğu gibi tüm ekranı kullanmanıza olanak sağlıyor.

Olumlu Yönleri:

Çoklu özelleştirme seçeneklerinin sunulması

Olumsuz Yönleri:

Büyük ekranlardan dolayı yaşanan fiziksel zorlanmaları gidermek için yan kısayolların olmaması

Hem sağa hem de sola yapılan kaydırma hareketlerinin 'Geri' tuşu görevini üstlenmesinin yarattığı kafa karışıklığı

Google Pixel

Yeni Android navigasyon sisteminin görüntülendiği ilk cihaz olan Pixel cihazlarında 'Geri' ve 'Ev' tuşları hala kullanılabilir durumda. Pixel için tanımlı kısayolların çalışmasında bir sorun yaşanmıyor fakat fiziksel zorluk bu telefonlarda da karşımıza çıkıyor.

Olumlu Yönleri:

Webde arama ve sık kullanılan uygulamalar ile zengin çoklu görev ekranının olması

Olumsuz Yönleri:

Hala kullanılan navigasyon şeridinin göze hoş gelmemesi

Özelleştirme imkanı sunulmaması

Sizlerin hareket kısayolları hakkındaki düşüncelerini ve kullanım esnasında yaşadığınız kolaylık ve zorlukları yorumlarda bekliyoruz.