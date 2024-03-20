Günümüzde akıllı telefonlar, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Tabiri caizse elimiz kolumuz bile oldu diyebiliriz. Günlük aktivitelerden tutun da canımız sıkılırken oyun oynamak için bile bulunmaz bir nimet. Ancak ne yazık ki zamanla bu cihazlar da yavaşlamaya başlıyorlar. Biz de önlem almanız için telefonları yavaşlatan nedenleri derledik.

Sabırsızlıkla açtığınız bir uygulama veya bir web sitesi, beklenmedik bir şekilde yavaş yüklenmeye başladığında hissettiğiniz siniri hepimiz biliyoruz. Tam bir oyunun en önemli anında, bir dizinin en heyecanlı yerinde donan telefonlar insanı deli ediyor. Peki telefonlarda bu yavaşlık neden olur?

Bu yazıda, telefonunuzu yavaşlatan, çoğu kişinin göz ardı ettiği faktörleri inceleyeceğiz ve her birinin cihazlarımıza nasıl etki ettiğini anlayarak cihazınızı daha iyi nasıl yönetebileceğinizin ipuçlarını sunacağız. Çünkü hızlı bir telefon, sadece zamandan değil; aynı zamanda sinirlerinizden de tasarruf etmenizi sağlar.

Telefonu yavaşlatan 6 neden:

Telefonda var olan uygulamalar.

Önbelleğin temizlenmemiş olması.

Yapılmayan güncellemeler.

Arka planda çalışmaya devam eden uygulamalar.

Düşük RAM kapasitesi.

Hareketli duvar kâğıdı kullanmak.

Telefonda var olan uygulamalar

Telefonun hafızasını dolduracak şekilde fazla uygulamayla yüklü telefon, bir müddet sonra yavaşlamaya mecburdur. Cihazlar, kullanıcılara genellikle belirli bir depolama alanı sunar, bunun dışına çıkıldığında telefonun yavaşlaması kaçınılmazdır.

Depolama boyutunun üstünde uygulamalar, arka planda çalışan uygulamaların artmasına ve sistem kaynaklarının tükenmesine neden olabilir. Telefonunuzdaki uygulamaların sayısını azaltmanın yanı sıra, hangi uygulamaların ne kadar kaynak kullandığını belirlemek de önemlidir. Telefonunuzun ayarlarında 'performans' bölümüne giderek uygulamaların pil tüketimini kontrol edebilirsiniz.

Bu bilgi, hangi uygulamaların en çok enerjiyi tükettiğini görmenize yardımcı olacaktır. Gereksiz yere fazla pil tüketen uygulamaları kapatmak veya kaldırmak, telefonunuzun daha hızlı çalışmasını sağlayabilir.

Önbelleğin temizlenmemiş olması: Telefonunuzdaki yüklü uygulamaların boyutunu gözden geçirmenizde yarar var.

Telefonun hafızasına ve uygulamaların boyutuna baktınız, hiçbir sorun yok. O zaman önbellek dosyalarına bakmak gerekebilir. Bir uygulamayı açarken ihtiyaç duyacağınız bilgiler, önbellek dosyalarında saklanıyor. Bu dosyalar sayesinde telefonunuz, devamlı olarak aynı işlemleri gerçekleştirmek zorunda kalmıyor. Bu da aslında arka planda cihazın yavaşlamasına neden olabiliyor.

Böyle durumlarda önbellek dosyalarını temizlemeniz yararınıza olabilir. Fakat bu işlemi gerçekleştirirken kaydettiğiniz bilgilerin de silineceğini bilmeniz gerekir, o yüzden bu işlemi manuel olarak da uygulama seçerek yapabilirsiniz. Bu dosyaları temizlediğiniz takdirde telefonunuzda boş alan yaratabilir, daha hızlı kullanabilirsiniz.

Yapılmayan güncellemeler: İki maddeyi de uyguladınız ve telefonunuz yine yavaşsa, sorun güncellemeler olabilir.

Büyük sistem güncellemeleri çoğu kullanıcının korkulu rüyasıdır. Çünkü telefon yavaşlayabilir, bazı uygulamalar çalışmayabilir. Siz de böyle düşünerek güncellemelerinizi yapmıyor veya erteliyor olabilirsiniz. Ancak bu durumun telefonunuzu yavaşlatabileceği ihtimalini gözden kaçırıyorsunuz.

Her güncelleme telefonun performansını düşürmez, aksine yaşadığınız yavaşlık sorunlarına bile bir çözüm olarak performansını artırmaya yönelik olabilir. Güncelleme yapmaktan kaçınmayın.

Her şeyden habersiz telefonda oynarken arka planda çalışan uygulamalardan ne haber?

Birçoğumuz telefonda bir işlem yaparken hatta bomboş dururken bile arka planda uygulamaların çalıştığından bihaberiz. Oysa bu durum, cihazları yavaşlatan en önemli şeylerden birisi. Sizin hiç haberiniz olmadan bu uygulamalar, sistem kaynaklarını tüketir ve cihazın performansını olumsuz etkiler.

Birçok uygulama arka planda otomatik olarak senkronize olur. Bu durum, veri kullanımını artırır ve pil ömrünü azaltırken aynı zamanda telefonunuzu da yavaşlatabilir.

Bu uygulamaları kapatmak için cihazınızın 'ayarlar' kısmından 'uygulamalar' seçeneğine tıklayarak çalışan uygulamaları görebilir, dilediğinizi durdurabilirsiniz.

Düşük RAM kapasitesine sahip bir telefon sizi sinir hastası edebilir.

Telefonda oyun oynarken, internete göz atarken veya uygulamalar arasında geçiş yaparken ne kadar hızlı olduğunu belirleyen şeylerden biri RAM'dir. RAM, basit bir ifadeyle telefonunuzun anlık olarak çalışan uygulamaları ve verileri sakladığı bir tür bellektir. Eğer telefonunuzda yeterli RAM yoksa, oyunlarınızın veya uygulamalarınızın açılması daha uzun sürebilir, telefonunuzun tepkileri daha yavaş olabilir ve hatta bazı uygulamalar hiç çalışmayabilir.

Örneğin çeşitli uygulamaları açtığınızda, telefonunuz bu uygulamaların verilerini RAM'de saklar. Eğer RAM'iniz doluysa veya yeterli değilse, telefonunuz bu uygulamaların verilerini depolamak için başka bir yere yönlendirir veya uygulamaları kapatır. Sonuç olarak, uygulamalar daha yavaş açılır veya arka planda çalışmaz.

Bu yüzden, bir telefon alırken RAM’i de göz önünde bulundurmak önemlidir. Yeterli miktarda RAM, telefonunuzun daha hızlı çalışmasını sağlayacak ve daha akıcı bir deneyim sunacaktır. Ayrıca telefonunuzda birden fazla uygulama kullanıyorsanız ve performans sorunları yaşıyorsanız, arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kapatmak veya daha az RAM kullanan alternatif uygulamaları tercih etmek de faydalı olabilir.

Hareketli duvar kâğıtlarına dikkat!

Birçok insan animasyonlu duvar kâğıtlarını kullanmayı seviyor. Hareketli duvar kâğıtları, telefonunuzun ekranına dinamizm ve görsel çekicilik katan eğlenceli bir seçenek olabilir. Ancak bu estetik özelliğin arkasında saklı potansiyel sorunları göz ardı etmemek de bir o kadar önemli.

Hareketli duvar kâğıtları, telefonunuzun işlemcisini ve bataryasını daha fazla zorlayarak performansı olumsuz etkiler. Uzun vadede, hareketli duvar kâğıtları telefonunuzun performansını düşürebilir ve pil ömrünü azaltabilir. Daha düz, hareketsiz duvar kâğıtları ve widget'lar seçmek çok daha iyi bir seçenek.

Baktınız hiçbiri etki etmedi, o zaman telefonu fabrika ayarlarına döndürmek bir çözüm olabilir. Özellikle alındığından beri hiç sıfırlanmadan kullanılan telefonlar, bir müddet sonra bu tür hatalar verebiliyor. Bunun en sağlıklı çözümü, verilerinizi yedekleyerek telefonu sıfırlamak olabilir. Kulağa geri dönülemez bir yolmuş gibi gelse de yedeklemelerinizi doğru yaptığınız takdirde cihazınızın yeniden farkı kalmayacak!

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