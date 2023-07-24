Yaygın inanışa göre, ıslak bir telefonu pirince yatırmak telefona gelecek sudan kaynaklı hasarın önlenmesini sağlar. Fakat şimdi bildiklerinizi unutun… Çünkü görüşüne göre bu pek de iyi bir fikir değil.

Elektronik bir cihazımız ıslandığında hepimizin genellikle ilk yaptığı iş, pirince koşmak olur. Bunun gerçekten de faydasını gördüğünüz zamanlar belki vardır fakat bazılarının düşüncesi, sadece sabit bir şekilde uzun süre durduğu için kuruduğu, bu sürece pirincin bir katkısı olmadığı yönünde.

Hatta bazılarına göre, yarardan çok zararı var. Apple’ın kendi destek sitesinde bile, telefon ıslanınca yapılmaması gerekenlerin içinde pirince yatırmak bulunuyor. Peki bunun ne gibi bir zararı olabilir ve bunun yerine ne yapabiliriz?

Telefonunuzu pirince yatırmak, ona yarardan çok zarar verebilir.

Telefonunuz ıslandığında; ona bir ısı uygulamak, pamuklu bir mendille silmek, kulak çubuğuyla silmeye çalışmak veya pirince yatırmak yapmamanız gerekenlerin başında yer alıyor.

Pamuklu çubuklar ve havlu/mendil gibi şeyler, tiftik ve toz içerir. Bu da cihazın iç kısımlarına daha fazla kirletici maddenin girmesine neden olabilir. Buraya kadar her şey mantıklı. Peki pirincin ne gibi bir zararı olabilir?

Aslında pirinç de pamuk çubuğu ve mendille aynı sebeplerden dolayı telefonunuza zarar verir.

Pamuklu çubukta veya bezde olduğu gibi; pirinçte bulunan nişasta ve ufak parçalar, kolayca telefonunuzun içine girebilir. Böylece ortaya daha büyük bir zarar çıkabilir.

Belki de daha önce deneyip faydasını görmüşsünüzdür ancak bu tamamen, telefonunuzun uzun süre bir yerde sabit durup kurumasıyla ilgili olabilir veya o gün sadece şanslı gününüzdesinizdir ve telefonunuzun içine pirinç kaynaklı bir şey kaçmamıştır.

Peki pirince yatırmak yerine ne yapmalıyız?

Telefonunuzun içine ciddi derecede su yayıldıysa, yapmanız gereken ilk şey fazla sıvıyı çıkarmak için şarj kısmı aşağı bakacak şekilde elinizle hafifçe vurmak olmalı. Daha sonra, cihazınızın tüm kablolarını ve aksesuarlarını çıkarıp telefonunuzu kapatarak kurumasını beklemelisiniz.

Bu süre boyunca, kablosuz şarj aleti dışında herhangi bir şarj cihazı kullanmamalısınız. Süreci hızlandırmak isterseniz ise fazla basıncı olmayan ve soğuk üfleyen bir fanı, telefonunuza tutabilirsiniz. Bu işlem, hem pirince koymaktan daha hızlı olur hem de daha az risk sunar.

Ayrıca, telefonunuzdaki suyu çıkarmak için indirebileceğiniz bazı uygulamalar bulunuyor. Bunlar, içerideki suyu itebilecek güce sahip frekansta titreşimler göndererek hoparlörünüze tiz bir ses veriyor ve suyun dışarı çıkmasını sağlıyor.