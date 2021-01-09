Arka Planda Çalışan Uygulamaları Kapatmak İşe Yarıyor mu?

Hem iPhone (iOS) hem de Android kullanıcıları sık sık arka planda çalışan uygulamaları kapatırlar ve bu durumun pil ömrünü uzatacağına inanırlar. Arka planda çalışan uygulamaları kapatma işlemi en bilinen şehir efsanelerinden biri ve işe yarıyor mu sorusunun, hiç de beklenmeyen bir cevabı var.

Arka planda çalışan uygulamaları kapatma, iOS işletim sistemine sahip iPhone kullanıcıları ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcının ortak bir inançla düzenli olarak yaptıkları bir işlemdir. Genel olarak arka planda çalışan uygulamaları kapatma işleminin pil ömrünü uzatacağı düşünülür. Hatta öyle ki pek çok kişi için bu işlem telefon kullanımı sırasında bir numaralı önceliktir.

Peki, arka planda çalışan uygulamaları kapatma gerçekten işe yarıyor mu? Neredeyse tüm kullanıcılar artık bir alışkanlık olarak, kullandıkları mobil uygulama ile işleri bittiği an kapatıyorlar ve bu durumun pil ömrüne iyi geleceğini düşünüyorlar. Arka planda çalışan uygulamaları kapatma işleminin pil ömrünü uzatacağı yalnızca bir şehir efsanesidir. Hatta bu şehir efsanesinin düşünülenin tersi bir etkisi var.

Arka planda çalışan uygulamaları kapatma pil ömrünü uzatır mı?

Arka planda çalışan uygulamaları kapatma işleminin pil ömrünü uzatacağı düşüncesi tek kelimeyle yanlıştır. Hatta bu işlem pil tüketimini hızlandırdığı için pil ömrüne de olumsuz bir etki yapacaktır. Pil ömrü ile arka planda çalışan uygulamalar arasındaki ilişkinin abartılacak bir boyutu yoktur.

Elbette, bir uygulamanın arka planda da olsa çalışıyor olması pil tüketecektir. Ancak pil tüketimi o mobil uygulamanın arka planda yenileniyor olması ile alakalıdır. Yani bir mobil uygulama aktif olarak bildirim gönderiyorsa, konum bilgilerini alıyorsa kısaca arka planda yenileniyorsa pil tüketecektir.

Arka planda yenileme nedir?

Bir mobil uygulama eğer günün belirli zamanlarında bildirim gönderiyorsa, konum bilgilerinize her zaman ulaşma izni verdiyseniz ya da arkada bir medya oynatıyorsa arka planda yenileniyor demektir.

Özetlemek gerekirse bir mobil uygulamanın pil ömrünüzden ve mobil verinizden tüketmesi için yalnızca açılması gerekmez. Eğer cihazın Ayarlar sayfası üzerinden söz konusu mobil uygulamanın arka planda yenileme yapması iznini kaldırmadıysanız, o mobil uygulama zaten bir şekilde kullanılıyor durumdadır.

Eğer çok sık kullanmadığınız mobil uygulamalar varsa, onlardan devamlı haber almak istemiyor ve yalnızca açtığınız zaman aktif olmalarını istiyorsanız; cihazınızın Ayarlar sayfası üzerinden o mobil uygulamayı bulun ve arka planda yenileme seçeneğini pasif hale getirin. Unutmayın, arka planda yenilenmeyen bir mobil uygulamadan herhangi bir bildirim almazsınız.

Arka planda çalışan uygulamaları kapatma efsanesi:

Peki, gelelim arka planda çalışan uygulamaları kapatma efsanesinin ortaya çıkışına; ne oldu da bu işlem neredeyse her kullanıcının vazgeçilmez alışkanlığı haline geldi? Bu işlem düşündüğünün aksine pil ömrüne değil, RAM kullanımına olumlu bir etki yapar.

Arka planda çalışan mobil uygulama zaten bir şekilde pil tüketiyor. Ancak kapalı bir uygulama RAM üzerinde bir yük oluşturmaz ve cihaz kullanım performansına olumsuz bir etki yapmaz. Yani bu alışkanlığımız eski akıllı telefonların düşük RAM gücüne sahip olduğu zamanlardan kalma bir alışkanlık. Eğer mobil uygulamalar açıkken cihazınızda kasma ya da donma olmuyorsa kapatmanız gerekmiyor.

Bilinenin aksine pil tüketimini arttırıyor:

Arka planda çalışan uygulamaları kapatma işleminin bilinenin aksine pil ömrüne olumlu değil, olumsuz bir etkisi var. Arka planda çalışan mobil uygulama şekerleme yapan insan gibidir, kolayca uyanır ve çalışmaya hazır haldedir. Kapalı uygulama ise derin uykuda olan bir insan gibidir ve çalışmaya başlaması hem uzun sürebilir hem de enerji gerektirir.

Sürekli kapanan ve yeniden açılan bir mobil uygulama her açılış sırasında pil tükecektir. Gün içinde belki yüz defa kapalı bir mobil uygulamanın açılması için gerekli enerjinin pil tüketimini ne kadar hızlandırdığını tahmin edebilirsiniz. Akıllı telefonunuzun yeterli RAM gücü varsa hiçbir uygulamayı kapatmadan gönül rahatlığıyla, pil tüketiminden endişe etmeden kullanabilirsiniz.

Pil tüketimini minimuma indirmek için yapmanız gerekenler:

Daha önce bahsettiğimiz gibi mobil uygulamaların arka planda yenileme özelliğini pasif hale getirerek çok daha verimli bir pil kullanımına ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde mobil uygulamaların bildirimlerini kapatmak da pil tasarrufu sağlayacaktır. Hatta bildirimlerin yalnızca sesini ve titreşimini kapatmak bile belirli bir oranda tasarruf etmenizi sağlar.

Elbette, pil tüketimini azaltmak için unutulmaması gereken en önemli işlem ekran parlaklığını kısmaktır. Cihazın otomatik parlaklık özelliğini aktif hale getirirseniz zaten ekran görünümü için en uygun ışığı kendisi ayarlayacaktır.

Akıllı telefonlarda arka planda çalışan uygulamaları kapatma işlemi gerçekten işe yarıyor mu sorusunu yanıtladık ve bilmeniz gereken detayları anlattık. Pil ömrüne iyi gelmediği gibi daha da hızlı tüketilmesine neden olan bu işlemi, eğer yeterli RAM gücünüz varsa yani mobil uygulamalar açıkken donma veya kasma yapmıyorsa uygulamanıza hiç gerek yok.