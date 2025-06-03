Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mobil operatör şirketlerinin daha sıkı denetleneceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre sahaya inecek ekipler, yurdun dört bir yanında ölçüm yapacaklar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, mobil operatör şirketleri için yeni bir düzenleme taslağı oluşturulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu taslağın yasalaşması hâlinde mobil operatörler, daha kapsamlı denetimler geçirecekler.

"Mobil Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kapsama ve Hizmet Kalitesi Ölçümleri ve Ölçüm Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik" ile yapılacak değişikliklerden en önemlisi, vatandaşların sürekli olarak şikâyetçi oldukları "çekmiyor" meselesiyle ilgili. Bu düzenleme ile mobil operatörler, BTK tarafından yetkilendirilmiş olan firmalar tarafından denetlenecek.

Denetlemeler sahada gerçekleşecek, ölçümler yapılacak!

Bakan Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre BTK'nın yetkilendireceği firmalar, doğrudan saha denetimi gerçekleştirecekler. Bu bağlamda; yerleşim yerleri, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tüneller, yollar ve demiryolları gibi aklınıza gelebilecek her yerde ölçümler yapılacak. Sesli arama ve internet hızı için yapılacak ölçümlerle Türkiye'nin kapsama haritası güncellenecek ve firmaların verdiği beyanların doğru olup olmadığı anlaşılacak.

Daha yüksek standartlara uyum sağlayamayan firmalara yaptırım uygulanacak!

Henüz taslak aşamasında olan Mobil Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kapsama ve Hizmet Kalitesi Ölçümleri ve Ölçüm Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik, firmaların sunduğu hizmet kalitesini artırmalarını gerektirecek. Çünkü bu düzenleme ile vatandaşa sunulması gereken hizmet standartları artırılacak. Sunduğu hizmetin kalitesini artıramayan firmalar ise çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaklar. Umarız bu düzenleme, vatandaş için gerçekten faydalı olur...