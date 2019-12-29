Bir Kadın, Telefonuna Bakarken Kayalıklardan Yuvarlandı

Yolda yürürken veya trafikte direksiyon başında cep telefonlarına gömülü suratlar görmeye neredeyse alıştık diyebiliriz. Los Angeles'ta yaşayan bir kadın da bu sağlıksız alışkanlık yüzünden 30 metrelik kayalıklardan aşağı yuvarlandı.

Akıllı telefonlar hayatımıza birçok kolaylığı getirse dahi çoğu zaman telefonlarımızla fazla ilgilenebiliyoruz. Gereğinden fazla olan bu ilgiyse bize pahalıya patlayabiliyor. Son zamanlarda gerçekleşen bir olaysa bunun son derece ciddi bir örneği olmaya aday nitelikte.

Bir kadın telefonu ile ilgilenirken 30 metrelik bir kayalıktan aşağıya yuvarlandı. 13 saat boyunca kayalıklarda mahsur kalan kadın, yoldan geçen bir vatandaşın yardım çığlıklarını duymasının ardından kurtarılabildi.

Los Angeles Şerif Departmanı tarafından yürütülen kurtarma çalışmasında ekipler, kadının mahsur kaldığı kayalıklara helikopter yardımıyla inmeyi başardı

Yaşanan bu olay Los Angeles, Kaliforniya’da yer alan Palos Verdes şehrinde meydana geldi. 32 yaşındaki kadın, perşembe günü akşamı saat 7 civarlarında kayalıklarda yürüyüşe çıkmıştı ve telefonu ile ilgilenirken bir anda kayalıklardan aşağıya yuvarlandı. Cuma sabahı saat 8 civarlarında aynı bölgede yürüyüşe çıkan bir vatandaş, kadının yardım çığlıklarını duydu ve ancak o zaman kurtarma çalışmaları başlayabildi. Fakat vatandaşlar hiçbir şekilde kadına ulaşamıyordu. Bu nedenle de yetkililere haber verdiler.

Kurtarma ekibinin lideri Doug Kimura konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Kadın hayati bir yaralanmayla burun buruna gelmediği için ve bu kadar gürültüyle rüzgarın arasında yardım çığlıklarının başka bir vatandaş tarafından duyulduğu için kendini şanslı sayabilir."