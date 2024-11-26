Telegram, 2024'ün ilk yarısında gelirlerini %190 oranında artırmayı başardı. Gelir artışında Toncoin'in etkisi bir hayli fazla oldu.

WhatsApp’ın en büyük rakibi olan mesajlaşma platformu Telegram’ın gelirleri hakkında yeni veriler ortaya çıktı. Şirketin, Pavel Durov’un gözaltı olayı ve gelen suçlamalara rağmen çok başarılı bir dönemden geçtiği görüldü.

Telegram, gelirlerini ciddi oranda artırırken tarihinde ilk kez yıllık bazda kâr etmeye yaklaştı. Gelir artışında şirketin kripto para birimi Toncoin’in de etkisi çok oldu.

Gelirler, %190 artarak 525 milyon dolara çıktı

BlockBeats’in aktardığına göre finansal verileri içeren belgeler, Telegram’ın gelirlerinin 2024’ün ilk yarısında 525 milyon dolara çıktığını gösterdi. Bu da 2023’ün aynı dönemine göre %190’lık bir artışa denk geliyor.

Bu gelirin önemli bir kısmı Toncoin’in başarılı performansından geliyor. Öyle ki bu miktar 225 milyon dolar civarında. Kripto para biriminin değeri, 2024’ün başından bu yana ara sıra düşüşler yaşasa da 3 kattan fazla artış gösterdi. Bu haberin yazıldığı sırada 6,12 dolardan işlem görüyor.

Telegram’ın toplam dijital varlıklarının değerinin de arttığını söylemek gerek. Geçen yılın sonlarında 400 milyon civarlarında olan bu değer, 2024 ortasında 1,3 milyar dolar gibi bir seviyeye çıkmış.

Son olarak şirketin ilk kez kâr etmeye yaklaştığının da altını çizmek gerekiyor. Teknoloji devi yılın ilk yarısında 335 milyon dolar civarında kâr etmeyi başardı. Ne kadar büyüme yaşadığını anlatmak için bir karşılaştırma yapacak olursak 2023’ün tamamında 342 milyon dolar gelir elde etmişti.