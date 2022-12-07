Telegram, yeni bir güncellemeyle uygulamaya yepyeni özellikler getirdi. SIM kartsız kayıt olma, tüm sohbetleri otomatik silme, geçici QR kodları gibi birbirinden kullanışlı bu özelliklere gelin birlikte göz atalım.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, yepyeni özellikler getirerek kullanıcıların mesajlaşma deneyimini iyileştirmeye çalışıyor. WhatsApp’ın en büyük rakibi olarak nitelendirilen platform, geçtiğimiz ay da büyük bir güncelleme yayınlayarak birçok yeniliği bizlerle buluşturmuştu.

Ücretli abonelik sistemine de sahip olan Telegram, dün de kendi sitesinden yaptığı açıklamada yeni özellikleri uygulamaya eklediğini duyurdu. Güncelleme, SIM kart olmadan kayıt olma gibi kullanıcıları sevindirecek birçok yenilik içeriyor. Gelin hep beraber platforma gelen özelliklere tek tek bakalım.

SIM kart olmadan kayıt olma

Telegram, yaptığı açıklamada yeni bir gizlilik çağının başladığını aktardı. Buna göre SIM kartınız olmadan Telegram hesabına sahip olmak mümkün olacak. Kullanıcılar, Fragment platformunda bulunan blok zinciri destekli anonim numaraları kullanarak uygulamaya giriş yapılabilecek.

Tüm sohbetleri otomatik silme

2013 yılında kendini yok eden mesajları tanıtan dev platformda kullanıcıların gönderdikleri veya aldıkları mesajları her iki taraftan da iz bırakmadan silmek mümkün. Geçen yıl mesajları otomatik silmeyi getiren Telegram, şimdi de tüm yeni sohbetlerdeki mesajları silmek için genel bir otomatik silme zamanlayıcısının ayarlanabileceğini belirtiyor.

Paylaşılan görüntüde de kullanıcıların zamanı ayarlayarak (1 gün sonra, 1 hafta sonra gibi) yeni mesajların silinmesini sağlayabildiği görülüyor. Telegram bununla ilgili “Zamanlayıcı, kimin başlattığına bakılmaksızın kullanıcılarla yaptığınız tüm yeni sohbetlerinize ve tüm yeni gruplara otomatik olarak uygulanacaktır” ifadelerini kullanıyor.

Konular 2.0

Daha önceki güncellemeleriyle tartışmaları konulara göre düzenleme seçeneğini grup yöneticilerine getiren platform, şimdi de konuların daha güçlü hale geldiğini ve 100 veya daha fazla kişiden oluşan gruplar tarafından da kullanılabileceğini söylüyor. Telegram’a göre konuları olan gruplar iki sütunlu bir modda açılacak ve bu şekilde diğer sohbetlere eskisi kadar hızlı erişilebilecek. Sohbet listenizden direkt olarak en son konuya geçmek için de önizlemedeki yeni butona basmak yeterli olacak.

Ayrıca grupların artık ‘Genel’ olarak adlandırılan ve konu öncesi mesaj geçmişini tutan varsayılan bir konuya sahip olduğu da belirtiliyor. Açıklamalara göre bu konu tüm grup üyeleri tarafından kullanılabilecek ve eski mesajlar bulunabilecek. Yeniden adlandırma ve ana listeden gizleme gibi işlevler ise yalnızca yöneticiler tarafından yapılabilecek.

Ayrıca ‘Mesaj olarak görüntüle’ seçeneği ile birlikte eski mesajları aynı anda görüntülemek mümkün. Bu modda her mesajın nerede yayınlandığını gösteren bir düğmenin olduğu da belirtiliyor. Son olarak güncellemeyle grupların artık 5 adede kadar sabitlenmiş konuya sahip olduğu da Telegram tarafından aktarıldı.

Gruplar için ‘Agresif Anti-Spam’ modu

Popülaritesi nedeniyle spam gönderenler için büyük bir hedef olduğunu söyleyen Telegram, artık 200’den fazla üyesi olan grupların yöneticilerinin otomatik spam filtreleri için ‘Agresif Anti-Spam’ isimli yeni modu açabileceğini aktardı.

Geçici QR kodları

Telegram, kullanıcı adı olmayan ve telefon numarasını herkesten gizleyen kullanıcıların geçici QR kodu oluşturabileceğini söylüyor. Bu şekilde de kodu tarayanlar telefon numaranızı bilmeden sizi anında bir kişi olarak ekleyebiliyor.

Telegram, yeni özel ifadeler, iOS ve Android için yenilikler gibi diğer özellikleri de getirdi

Popüler mesajlaşma platformu, bahsettiklerimiz dışında birkaç yenilikten daha bahsetti. Bunlar, iOS’e ifade aramasının gelmesi, Andorid’de ayrıntılı depolama kullanımı, Premium kullanıcılarına özel yeni ifadeler ve daha fazla etkileşimli ifadeler gibi şeyleri içeriyor.

Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi ve güncellemenin diğer detayları için buradaki bağlantıya tıklayabilir ve Telegram’ın duyurusuna ulaşabilirsiniz