Otomobil pazarında yaz dönemiyle birlikte kampanya hareketliliği hız kazandı. Birçok marka Temmuz 2026 itibarıyla fiyat listelerini güncellerken, bazı modellerde nakit indirimleri, takas destekleri ve avantajlı finansman seçenekleri sunmaya başladı. Temmuz ayı, sıfır otomobil satın almayı düşünenler için yılın en hareketli dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Bu içerikte Temmuz 2026 döneminde kampanyaya giren veya liste fiyatına göre avantaj sağlayan modelleri marka marka bir araya getiriyoruz. Renault'tan BYD'ye, Volkswagen'den Toyota'ya kadar Türkiye pazarında öne çıkan markaların güncel indirimli otomobillerini aşağıda inceleyebilirsiniz. İşte Temmuz 2026 sıfır otomobiller marka marka indirimli modeller...
İçerikten Görseller
Temmuz 2026'da hangi markalarda indirimli otomobiller var?
Renault Temmuz 2026 indirimler
- Boreal: 2.970.000 TL → 2.860.000 TL (110.000 TL indirim)
Opel Temmuz 2026 indirimler
- Corsa: 1.535.000 TL → 1.395.000 TL (140.000 TL indirim)
- Corsa Elektrik: 2.101.000 TL → 1.800.000 TL (301.000 TL indirim)
- Frontera: 2.221.000 TL → 1.840.000 TL (381.000 TL indirim)
- Frontera Elektrik: 1.894.000 TL → 1.600.000 TL (294.000 TL indirim)
- Mokka: 1.988.000 TL → 1.800.000 TL (188.000 TL indirim)
- Mokka GSE: 3.570.000 TL → 3.250.000 TL (320.000 TL indirim)
- Astra: 2.590.000 TL → 2.290.000 TL (300.000 TL indirim)
- Grandland: 3.102.000 TL → 2.386.000 TL (716.000 TL indirim)
Skoda Temmuz 2026 indirimler
- Yeni Elroq: 2.469.900 TL → 2.299.900 TL (170.000 TL indirim)
- Fabia: 1.829.900 TL → 1.722.500 TL (107.400 TL indirim)
- Scala: 1.854.900 TL → 1.791.400 TL (63.500 TL indirim)
- Octavia: 2.639.900 TL → 2.522.200 TL (117.700 TL indirim)
- Superb: 3.774.900 TL → 3.682.500 TL (92.400 TL indirim)
- Kamiq: 2.024.900 TL → 1.797.600 TL (227.300 TL indirim)
- Karoq: 3.149.900 TL → 3.129.500 TL (20.400 TL indirim)
Peugeot Temmuz 2026 indirimler
- Yeni 408: 2.580.000 TL → 2.330.000 TL (250.000 TL indirim)
- 3008: 2.851.000 TL → 2.649.000 TL (202.000 TL indirim)
Toyota Temmuz 2026 indirimler
- Corolla: 2.284.000 TL → 1.790.000 TL (494.000 TL indirim)
- Corolla Hybrid: 2.808.000 TL → 2.530.000 TL (278.000 TL indirim)
- Corolla Cross Hybrid: 3.320.000 TL → 2.820.000 TL (500.000 TL indirim)
- Toyota C-HR Hybrid: 2.566.000 TL → 2.250.000 TL (316.000 TL indirim)
- Corolla Hatchback Hybrid: 2.781.000 TL → 2.180.000 TL (601.000 TL indirim)
- Yaris Cross Hybrid: 2.704.000 TL → 2.317.000 TL (387.000 TL indirim)
- Yaris Hybrid: 2.245.000 TL → 1.995.000 TL (250.000 TL indirim)
- Land Cruiser Prado: 17.500.000 TL → 13.100.000 TL (4.400.000 TL indirim)
Nissan Temmuz 2026 indirimler
- Qashqai: 2.720.400 TL → 2.199.000 TL (521.400 TL indirim)
- Qashqai e-POWER: 3.508.200 TL → 3.408.200 TL (100.000 TL indirim)
- Juke: 2.229.400 TL → 1.875.000 TL (354.400 TL indirim)
- X-Trail Mild Hybrid: 5.098.300 TL → 4.998.300 TL (100.000 TL indirim)
Hyundai Temmuz 2026 indirimler
- i20: 1.487.000 TL → 1.470.000 TL (17.000 TL indirim)
- BAYON: 1.587.000 TL → 1.560.000 TL (27.000 TL indirim)
- TUCSON: 2.351.000 TL → 2.299.000 TL (52.000 TL indirim)
- INSTER: 1.550.000 TL → 1.450.000 TL (100.000 TL indirim)
- KONA Elektrik: 2.375.000 TL → 2.280.000 TL (95.000 TL indirim)
- IONIQ 5: 3.150.000 TL → 2.484.602 TL (665.398 TL indirim)
- IONIQ 5 N: 6.205.000 TL → 5.800.000 TL (405.000 TL indirim)
- IONIQ 6: 2.484.000 TL → 2.374.000 TL (110.000 TL indirim)
- STARIA Hibrit: 2.721.000 TL → 2.590.000 TL (131.000 TL indirim)
Fiat Temmuz 2026 indirimler
- Egea Sedan: 1.499.900 TL → 1.369.900 TL (130.000 TL indirim)
- Egea Cross: 1.880.500 TL → 1.780.500 TL (100.000 TL indirim)
- Grande Panda Elektrikli 2026: 1.609.900 TL → 1.465.000 TL (144.900 TL indirim)
Honda Temmuz 2026 indirimler
- HR-V e:HEV: 2.659.000 TL → 2.389.000 TL (270.000 TL indirim)
Citroën Temmuz 2026 indirimler
- Yeni C5 Aircross Hybrid 145: 2.650.000 TL → 2.375.000 TL (275.000 TL indirim)
- Elektrikli e-C4 X: 2.255.000 TL → 2.100.000 TL (155.000 TL indirim)
- Elektrikli e-C3: 1.565.000 TL → 1.440.000 TL (125.000 TL indirim)
Jeep Temmuz 2026 indirimler
- Yeni Compass E-Hybrid: 3.030.000 TL → 2.725.000 TL (305.000 TL indirim)
Kia Temmuz 2026 indirimler
- Picanto: 1.435.000 TL → 1.335.000 TL (100.000 TL indirim)
- XCeed: 1.960.000 TL → 1.895.000 TL (65.000 TL indirim)
- Niro EV: 2.299.000 TL → 2.099.000 TL (200.000 TL indirim)
- Sportage: 2.249.000 TL → 2.169.000 TL (80.000 TL indirim)
JAECOO Temmuz 2026 indirimler
- JAECOO 7 Evolve 4x2: 2.590.000 TL → 2.390.000 TL (200.000 TL indirim)
Lexus Temmuz 2026 indirimler
- LBX Hybrid: 3.150.000 TL → 2.790.000 TL (360.000 TL indirim)
- RX Performans Hybrid: 12.525.000 TL → 9.780.000 TL (2.745.000 TL indirim)
Suzuki Temmuz 2026 indirimler
- Vitara Hibrit: 2.108.000 TL → 2.063.000 TL (45.000 TL indirim)
- S-Cross Hibrit: 2.253.000 TL → 2.153.000 TL (100.000 TL indirim)
MG Temmuz 2026 indirimler
- ZS Hybrid+: 2.585.000 TL → 2.250.000 TL (335.000 TL indirim)
- HS Hybrid+: 3.155.000 TL → 3.000.000 TL (155.000 TL indirim)
- MG7: 3.110.000 TL → 2.910.000 TL (200.000 TL indirim)
BYD Temmuz 2026 indirimler
- HAN: 4.873.000 TL → 4.573.000 TL (300.000 TL indirim)