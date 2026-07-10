Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Temmuz 2026 Sıfır Otomobil İndirimli Modeller: Toyota'da 8, Hyundai'de 9 Modelde İndirim Var!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Temmuz ayında sıfır otomobil almak isteyenler için markalar indirim ve kampanyalarını duyurdu. Sedan, hatchback, SUV ve elektrikli otomobil segmentlerinde öne çıkan indirimli modelleri marka marka derledik.

Temmuz 2026 Sıfır Otomobil İndirimli Modeller: Toyota'da 8, Hyundai'de 9 Modelde İndirim Var!
Deniz Şen Deniz Şen /

Otomobil pazarında yaz dönemiyle birlikte kampanya hareketliliği hız kazandı. Birçok marka Temmuz 2026 itibarıyla fiyat listelerini güncellerken, bazı modellerde nakit indirimleri, takas destekleri ve avantajlı finansman seçenekleri sunmaya başladı. Temmuz ayı, sıfır otomobil satın almayı düşünenler için yılın en hareketli dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu içerikte Temmuz 2026 döneminde kampanyaya giren veya liste fiyatına göre avantaj sağlayan modelleri marka marka bir araya getiriyoruz. Renault'tan BYD'ye, Volkswagen'den Toyota'ya kadar Türkiye pazarında öne çıkan markaların güncel indirimli otomobillerini aşağıda inceleyebilirsiniz. İşte Temmuz 2026 sıfır otomobiller marka marka indirimli modeller...

İçerikten Görseller

Temmuz 2026 Sıfır Otomobil İndirimli Modeller: Toyota'da 8, Hyundai'de 9 Modelde İndirim Var!
Renault Boreal
Opel-Frontera-Electric-96db2ce2174f20104c
Skoda Kodiaq
Peugeot E-5008 +4

Temmuz 2026'da hangi markalarda indirimli otomobiller var?

Renault Temmuz 2026 indirimler

Renault Boreal

Bunlar da İlginizi Çekebilir

  • Boreal: 2.970.000 TL → 2.860.000 TL (110.000 TL indirim)

Opel Temmuz 2026 indirimler

Opel-Frontera-Electric-96db2ce2174f20104c

  • Corsa: 1.535.000 TL → 1.395.000 TL (140.000 TL indirim)
  • Corsa Elektrik: 2.101.000 TL → 1.800.000 TL (301.000 TL indirim)
  • Frontera: 2.221.000 TL → 1.840.000 TL (381.000 TL indirim)
  • Frontera Elektrik: 1.894.000 TL → 1.600.000 TL (294.000 TL indirim)
  • Mokka: 1.988.000 TL → 1.800.000 TL (188.000 TL indirim)
  • Mokka GSE: 3.570.000 TL → 3.250.000 TL (320.000 TL indirim)
  • Astra: 2.590.000 TL → 2.290.000 TL (300.000 TL indirim)
  • Grandland: 3.102.000 TL → 2.386.000 TL (716.000 TL indirim)

Skoda Temmuz 2026 indirimler

Skoda Kodiaq

  • Yeni Elroq: 2.469.900 TL → 2.299.900 TL (170.000 TL indirim)
  • Fabia: 1.829.900 TL → 1.722.500 TL (107.400 TL indirim)
  • Scala: 1.854.900 TL → 1.791.400 TL (63.500 TL indirim)
  • Octavia: 2.639.900 TL → 2.522.200 TL (117.700 TL indirim)
  • Superb: 3.774.900 TL → 3.682.500 TL (92.400 TL indirim)
  • Kamiq: 2.024.900 TL → 1.797.600 TL (227.300 TL indirim)
  • Karoq: 3.149.900 TL → 3.129.500 TL (20.400 TL indirim)

Peugeot Temmuz 2026 indirimler

Peugeot E-5008

  • Yeni 408: 2.580.000 TL → 2.330.000 TL (250.000 TL indirim)
  • 3008: 2.851.000 TL → 2.649.000 TL (202.000 TL indirim)

Toyota Temmuz 2026 indirimler

Toyota Corolla Hybrid

  • Corolla: 2.284.000 TL → 1.790.000 TL (494.000 TL indirim)
  • Corolla Hybrid: 2.808.000 TL → 2.530.000 TL (278.000 TL indirim)
  • Corolla Cross Hybrid: 3.320.000 TL → 2.820.000 TL (500.000 TL indirim)
  • Toyota C-HR Hybrid: 2.566.000 TL → 2.250.000 TL (316.000 TL indirim)
  • Corolla Hatchback Hybrid: 2.781.000 TL → 2.180.000 TL (601.000 TL indirim)
  • Yaris Cross Hybrid: 2.704.000 TL → 2.317.000 TL (387.000 TL indirim)
  • Yaris Hybrid: 2.245.000 TL → 1.995.000 TL (250.000 TL indirim)
  • Land Cruiser Prado: 17.500.000 TL → 13.100.000 TL (4.400.000 TL indirim)

Nissan Temmuz 2026 indirimler

  • Qashqai: 2.720.400 TL → 2.199.000 TL (521.400 TL indirim)
  • Qashqai e-POWER: 3.508.200 TL → 3.408.200 TL (100.000 TL indirim)
  • Juke: 2.229.400 TL → 1.875.000 TL (354.400 TL indirim)
  • X-Trail Mild Hybrid: 5.098.300 TL → 4.998.300 TL (100.000 TL indirim)

Hyundai Temmuz 2026 indirimler

Hyundai Kona

  • i20: 1.487.000 TL → 1.470.000 TL (17.000 TL indirim)
  • BAYON: 1.587.000 TL → 1.560.000 TL (27.000 TL indirim)
  • TUCSON: 2.351.000 TL → 2.299.000 TL (52.000 TL indirim)
  • INSTER: 1.550.000 TL → 1.450.000 TL (100.000 TL indirim)
  • KONA Elektrik: 2.375.000 TL → 2.280.000 TL (95.000 TL indirim)
  • IONIQ 5: 3.150.000 TL → 2.484.602 TL (665.398 TL indirim)
  • IONIQ 5 N: 6.205.000 TL → 5.800.000 TL (405.000 TL indirim)
  • IONIQ 6: 2.484.000 TL → 2.374.000 TL (110.000 TL indirim)
  • STARIA Hibrit: 2.721.000 TL → 2.590.000 TL (131.000 TL indirim)

Fiat Temmuz 2026 indirimler

  • Egea Sedan: 1.499.900 TL → 1.369.900 TL (130.000 TL indirim)
  • Egea Cross: 1.880.500 TL → 1.780.500 TL (100.000 TL indirim)
  • Grande Panda Elektrikli 2026: 1.609.900 TL → 1.465.000 TL (144.900 TL indirim)

Honda Temmuz 2026 indirimler

  • HR-V e:HEV: 2.659.000 TL → 2.389.000 TL (270.000 TL indirim)

Citroën Temmuz 2026 indirimler

  • Yeni C5 Aircross Hybrid 145: 2.650.000 TL → 2.375.000 TL (275.000 TL indirim)
  • Elektrikli e-C4 X: 2.255.000 TL → 2.100.000 TL (155.000 TL indirim)
  • Elektrikli e-C3: 1.565.000 TL → 1.440.000 TL (125.000 TL indirim)

Jeep Temmuz 2026 indirimler

  • Yeni Compass E-Hybrid: 3.030.000 TL → 2.725.000 TL (305.000 TL indirim)

Kia Temmuz 2026 indirimler

  • Picanto: 1.435.000 TL → 1.335.000 TL (100.000 TL indirim)
  • XCeed: 1.960.000 TL → 1.895.000 TL (65.000 TL indirim)
  • Niro EV: 2.299.000 TL → 2.099.000 TL (200.000 TL indirim)
  • Sportage: 2.249.000 TL → 2.169.000 TL (80.000 TL indirim)

JAECOO Temmuz 2026 indirimler

JAECOO, Ford Otosan’ın Elektrikli Puma’sına Rakip Olan Kompakt SUV’u J5 BEV’i Tanıttı

  • JAECOO 7 Evolve 4x2: 2.590.000 TL → 2.390.000 TL (200.000 TL indirim)

Lexus Temmuz 2026 indirimler

  • LBX Hybrid: 3.150.000 TL → 2.790.000 TL (360.000 TL indirim)
  • RX Performans Hybrid: 12.525.000 TL → 9.780.000 TL (2.745.000 TL indirim)

Suzuki Temmuz 2026 indirimler

Suzuki Vitara Hibrit

  • Vitara Hibrit: 2.108.000 TL → 2.063.000 TL (45.000 TL indirim)
  • S-Cross Hibrit: 2.253.000 TL → 2.153.000 TL (100.000 TL indirim)

MG Temmuz 2026 indirimler

  • ZS Hybrid+: 2.585.000 TL → 2.250.000 TL (335.000 TL indirim)
  • HS Hybrid+: 3.155.000 TL → 3.000.000 TL (155.000 TL indirim)
  • MG7: 3.110.000 TL → 2.910.000 TL (200.000 TL indirim)

BYD Temmuz 2026 indirimler

  • HAN: 4.873.000 TL → 4.573.000 TL (300.000 TL indirim)
Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Aracı Park Ederken Önce N'ye Almak Doğru mu, Gerçekten Faydalı mı Yoksa Gereksiz mi?

Tesla Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı

Tesla Temmuz 2026 Fiyat Listesi Açıklandı

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Araba Elektrikli Araba Renault Hyundai Citroen Volvo Volkswagen

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Türkiye'de Üretilecek Dacia Striker'ın Tahmini Fiyatı Belli Oldu

Türkiye'de Üretilecek Dacia Striker'ın Tahmini Fiyatı Belli Oldu

Egea'nın Tahtını Alabilir: 2026 Dacia Logan Alınır mı?

Egea'nın Tahtını Alabilir: 2026 Dacia Logan Alınır mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com