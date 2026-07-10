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Temmuz 2026 Subaru Fiyat Listesi Açıklandı

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Subaru’nun Temmuz 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Forester e-BOXER ve Crosstrek e-BOXER modelleri yer alırken, Crosstrek 3.589.900 TL’den başlayan fiyatıyla en erişilebilir seçenek oldu. Forester e-BOXER tarafında ise Style donanımı için kampanyalı fiyat paylaşılması dikkat çekiyor.

Temmuz 2026 Subaru Fiyat Listesi Açıklandı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Subaru, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel yetkili satıcı fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Forester e-BOXER için 2026 ve 2025 model yılı seçenekleri birlikte görülürken, Crosstrek e-BOXER da Xclusive donanımıyla yer alıyor.

Bu içerikte Subaru’nun Temmuz 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz. Fiyatların tavsiye edilen anahtar teslim bedeller olarak paylaşıldığını, trafik sigorta bedelinin ise liste fiyatlarına dahil olmadığını not edelim. İlk olarak markanın başlangıç fiyatlarına bakalım.

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İçerikten Görseller

Temmuz 2026 Subaru Fiyat Listesi Açıklandı
Subaru Forester
Subaru Crosstrek e-Boxer

Subaru fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Forester e-BOXER 4.719.900 TL 4.879.900 TL
Crosstrek e-BOXER 3.589.900 TL -

Forester e-BOXER fiyatları - Temmuz 2026

Subaru Forester

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.0i e-BOXER Style (2026 model yılı) 5.779.900 TL -
2.0i e-BOXER Fun (2025 model yılı) 4.719.900 TL -
2.0i e-BOXER Style (2025 model yılı) 4.979.900 TL 4.879.900 TL

Forester e-BOXER, Subaru’nun SUV ürün gamındaki aile odaklı seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Yüksek gövde yapısı, e-BOXER motor kullanımı ve farklı model yılı seçenekleriyle sunulan araç, şehir dışı kullanım beklentisi ile günlük ulaşımı birlikte değerlendiren kullanıcılara hitap ediyor. Style donanımındaki kampanyalı fiyat ayrıca öne çıkıyor.

Forester e-BOXER opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Crosstrek e-BOXER fiyatları - Temmuz 2026

Subaru Crosstrek e-Boxer

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.0i e-BOXER Xclusive 3.589.900 TL -
2.0i e-BOXER Xclusive + Görüş Paketi 3.919.900 TL -

Crosstrek e-BOXER, kompakt SUV/crossover çizgisinde konumlanan ve Subaru’nun e-BOXER yaklaşımını daha erişilebilir fiyat seviyesine taşıyan modellerden biri olarak listede yer alıyor. Xclusive ve Xclusive + Görüş Paketi versiyonlarıyla sunulan araç, şehir kullanımı ile hafif macera beklentisini bir arada değerlendirenlere sesleniyor.

Crosstrek e-BOXER opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Subaru Türkiye

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