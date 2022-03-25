Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda karşınıza çıkan Temp klasörü, bilgisayarınızdaki uygulamalara ait önbellek dosyalarını ve çerezleri saklar. Dolduğu zaman ise bazı performans sorunları yaratabilir. Gelin Temp klasörü nedir, ne işe yarar, nasıl açılır ve nasıl silinir gibi merak edilen soruların yanıtlarına bakalım.

Bilgisayarınızda bulunan bazı klasör ve dosyalar devamlı göz önündedir, bazıları ise geri planda kalırlar ancak doldukları ya da sayıları arttığı zaman performans sorunu yaratabilirler. Temp klasörü de bunlardan bir tanesi. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda bulunan Temp klasörü içinde bilgisayarınızdaki uygulamalara ait önbellek dosyalarını, yedek dosyaları ve çerezleri barındırır.

Çoğu zaman Temp klasörü sistem tarafından otomatik olarak temizlenir ancak devamlı kullandığınız uygulamalara ait dosyalar tam olarak silinmediği için klasör zaman içinde dolar ve performans sorunu yaratacak boyuta ulaşabilir. Endişe etmeyin, bunun da bir çözümü var. Gelin Temp klasörü nedir, ne işe yarar, nasıl açılır yakından bakalım ve silinir mi sorusu üzerinden silinirse ne olur yakından görelim.

Temp klasörü nedir?

Temp klasörü; Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda bulunan uygulamaların önbellek dosyalarını, yedek dosyalarını, artık dosyalarını ve buna benzer çerezleri barındıran bir sistem klasörüdür. MacOS, Linux, iOS ve Android gibi işletim sistemlerinde de bu tür klasörler vardır ancak isimleri değişiklik gösterebilir.

Temp klasörü ne işe yarar?

Bilgisayarınızda bir uygulamayı çalıştırdığınız zaman belirli bir açılma süresi vardır. Uygulamaya ait önbellek dosyaları, söz konusu uygulamanın çok daha hızlı açılmasını ve bazı işlemleri çok daha hızlı gerçekleştirmesini sağlar. İşte Temp klasörü, tüm bu önbellek dosyalarını barındırır.

Temp klasörü içinde bulunan önbellek dosyaları, yedek dosyalar, artık dosyalar ve çerezler sayesinde bilgisayarınızda kullanmakta olduğunuz uygulama üzerinde her seferinde yeni düzenlemeler yapmanıza gerek kalmaz. Söz konusu dosyaların büyük bir bölümü temel başlangıç ayarlarını içerdiği için uygulamalar daha hızlı açılmaktadır.

Temp klasörü nasıl açılır?

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızdaki Temp klasörü AppData/Local/Temp ya da LocalAppData/Temp konumunda olabilir. Adres üzerinden bulamıyorsanız Windows arama çubuğu ile Temp araması yaparak bilgisayarınızdaki Temp klasörüne ulaşabilirsiniz. Çift tıkladığınızda açabilir ve Özellikler sekmesi üzerinden boyutunu görebilirsiniz.

Temp klasörü silinir mi, silersek ne olur?

Temp klasörü ve içindeki dosyalar işletim sisteminiz için hayati bir öneme sahip değildir, yani gönül rahatlığıyla herhangi bir dosya ya da klasörü siler gibi silebilirsiniz. Sildiğiniz zaman bilgisayarınızdaki uygulamalar daha yavaş açılır ve bazı düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Ancak yavaş açılma ve düzenlemeler tek sefere mahsus olacaktır çünkü söz konusu uygulama yeni önbellek dosyaları oluşturacaktır.

Temp klasörü nasıl silinir?

Adım #1: Temp klasörü üzerinde sağa tıklayın ve silin. ya da

Temp klasörü üzerinde sağa tıklayın ve silin. Adım #2: Windows Disk Temizleme aracını açın.

Windows Disk Temizleme aracını açın. Adım #3: Silmek istediğiniz dosyaları seçin.

Silmek istediğiniz dosyaları seçin. Adım #4: Silme işlemini tamamlayın. ya da

Silme işlemini tamamlayın. Adım #5: CCleaner ve benzeri bir uygulama indirin.

CCleaner ve benzeri bir uygulama indirin. Adım #6: Bilgisayarınızı taratın.

Bilgisayarınızı taratın. Adım #7: Önbellek dosyalarını silin.

Önbellek dosyalarını silin. Adım #8: İşlem tamam.

Bilgisayarınızdaki uygulamalara ait önbellek dosyalarını barındıran Temp klasörü dolduysa ve artık temizlenmesi gerekiyorsa yukarıdaki adımları uygulayarak klasörü silebilirsiniz. Elle silme işlemi sorun yarattıysa Disk Temizleme aracını, eğer hala dosyalar kaldığını düşünüyorsanız CCleaner gibi daha kapsamlı bir önbellek temizleme aracını kullanabilirsiniz.

Temp klasörü dolu veya erişilemeyen bir sürücü üzerinde sorunu nasıl çözülür?

Temp klasörü dolu veya erişilemeyen bir sürücü üzerinde sorunu yaşıyorsanız yapacağınız ilk işlem, Temp klasörünü silmek olacaktır. Silmek için yukarıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınız halde sorun devam ediyorsa Windows Sorun Giderme aracını çalıştırabilirsiniz.

Önbellek dosyaları ve çerezler neden saklanıyor?

Temp klasörü ağzına kadar önbellek dosyası, artık dosya, yedek dosya ve çerez olduğu zaman sorun yaratıyorsa neden böyle bir klasör var ve neden bu dosyalar saklanıyor diyebilirsiniz. Haklısınız. Yanıt, sizin iyiliğiniz için.

Kullandığınız tüm uygulamalar ve internet tarayıcıları bu tür dosyalar yaratır ve saklarlar. Bu tür dosyaların saklanma amacı, kullanıcıların yaptıkları işlemlere ait basit ancak işlem hızını etkileyen dosyaların her seferinde yeniden oluşturulmasını engellemektir. Yani bu dosyalar olmasa basit bir uygulama ya da internet sitesi açma süresi bile iki katına çıkabilir.

Madem bu dosyalar işe yarıyor o zaman Temp klasörünün dolu olması neden sorun yaratıyor derseniz aslında sorun yok. Bilgisayarınızın RAM gücü yeterliyse ve dahili belleğiniz bu tür bir dosya kalabalığını kaldıracak kadar genişse Temp klasörünün dolup taşması sorun yaratmaz. Ancak yeterince güçlü bir işlemciye sahip olmayan bilgisayarlarda dolu bir Temp klasörü, direkt olarak performans kaybı yaratacaktır.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızdaki uygulamaların önbellek dosyalarını saklayan Temp klasörü nedir, ne işe yarar, nasıl açılır, silinebilir mi ve nasıl silinir gibi merak edilen soruları yanıtlayarak bu klasör hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik.