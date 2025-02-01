Tesla, robotaksisi Cybercab'i temizleyen otonom süpürgesinden video paylaştı. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen süpürge, insana gerek olmadan aracı tertemiz yapıyor.

Tesla, ekim ayında gerçekleştirdiği bir etkinlikle çok uzun süredir beklenen tamamen otonom robotaksisi Cybercab’i tanıtmıştı. Direksiyonsuz biir tasarıma sahip bu araç, ileride insanları taşımayı planlıyordu. O etkinlikte aynı zamanda Cybercab ile birlikte otonom bir temizleme sisteminin geleceği de söylenmişti.

Şimdi ise şirketten bu otonom iç mekân temizleme sistemiyle ilgili bir video geldi. Bu otonom süpürge, her şeyi kendi yapıyor.

Tesla’nın aracın içini tertemiz yapan otonom süpürgesi böyle çalışıyor:

Videoya baktığımızda cihazın bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi bir görünüme sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu robot süpürge, Cybercab’in içine giriyor ve aracı baştan aşağı her detayıyla temizliyor.

Otonom temizlik sistemi, aracın temizlenmesinde insan ihtiyacını tamamen ortadan kaldırma potansiyeline sahip. Cybercab ile birleştirildiğinde hiçbir şekilde insan müdahalesi olmayan bir sistemle karşılaşabiliriz.

Tesla’nın otonom taksisinin ne zaman çıkacağı hâlâ kesin olarak belli değil. Ancak Elon Musk’tan yakın zamanda gelen bir açıklama, yaz aylarında Cybercab’in kullanımına başlayabileceğinin sinyallerini verdi.

Cybercab'in detayları için: