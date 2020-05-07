Bir konsept tasarımcısı, Tesla Cybertruck'ı askeri savaş araçlarına çevirdi. Konsept çalışmasında Cybertruck, çeşitli askeri görevler için kullanılabilecek ağır zırhlı araçlara dönüştürüldü.

Tesla Cybertruck, tartışmalara yol açan sıra dışı tasarımı ve zırhlı gövdesiyle büyük ses getirmişti. Tesla'ya göre Cybertruck'ın dış iskeleti, SpaceX tarafından da kullanılan Ultra Sert 30X Soğuk Haddeli paslanmaz çelikten yapıldı. Lansman sırasında kırılan camı için aynı şeyi söyleyemesek de aracın oldukça sağlam olduğu bir gerçek.

Tesla Cybertruck, güvenlik güçlerinin kullanması için tasarlanmamıştı. Ancak Dubai Polis Teşkilatı aracı sipariş etti ve Kanada polisi, Cybertruck'ı polis aracı olarak istediğini ortaya koyan paylaşımlar yaptı. Peki ya Tesla Cybertruck askeri bir taktiksel savaş aracına dönüştürülseydi?

Tesla Cybertruck'ın zırhlı bir askeri araç olduğu konsept

Render sanatçısı Jan Peisert, ağır zırhlı bir Tesla Cybertruck'ın nasıl görünebileceğini merak ediyordu ve YouTube kanalı Electric Future ile birlikte çalışarak dört farklı tasarım ortaya koydu. Ayrıca tasarımlarını gerçekçi bir halde sunabilmek için araç zırhı üreticileri, askeri uzmanlar ve otomotiv tasarımcıları ile görüştü.

Cybertruck'ın tasarımı ve güçlü elektrikli güç aktarma organı, çeşitli askeri yükseltmeler için iyi bir temel sağlıyor. Sivil araç olarak tasarlanan ilk zırhlı Cybertruck düşük termal imzası ve sessiz elektrikli motoruyla aracın gizli görevler için uygun olmasını sağlıyor. Tasarımcı, kıyamet sonrası için tasarlanan araçlarında tüm gövdeye ve pencerelere zırh koruması, genişletilmiş ön tampon, katlanabilir güneş panelleri, şoklu kapı kolları ve geniş depolama alanları ekledi.

Tasarımcı, Cybertruck'ı, Humvee'ye benzeyen, altı koltuklu ek bir kabin, tavana monte bir makineli tüfek ve hatta konuşlandırılabilir bir drone ile değiştiren 12 kişilik bir askeri nakliye aracı olarak da hayal etti. Hatta daha da ileri giderek Cybertruck'ı ağır zırh ve 360 derecelik bir tank silahı içeren askeri tanka dönüştürdü. Alt takım kalkanı aracı mayınlardan korurken, elektronik bileşenleri elektromanyetik patlamalardan korumak için faraday kafesine yerleştirildi.

Son olarak, kamufle edilmiş "Sessiz İzci" konfigürasyonu, Tesla Cybertruck'ı keşif görevleri için harika bir araç haline getiriyor. Bu konseptler, Tesla Cybertruck'ın savaş alanında oldukça etkili olabileceğini gösteriyor.

Cybertruck'ın ağır zırhlı konseptlerini içeren video: