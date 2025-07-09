Tesla, araç içi deneyimi daha etkileşimli hâle getirmek için yeni bir adım attı. Tesla'nın mobil uygulaması Grok desteğiyle güncellendi. Yeni sistem, bilgi-eğlence odaklı yapay zekâ özellikleri sunuyor. Grok sistemi, doğal dil işleme ve çocuk modu gibi özelliklerle Tesla araçlarda aktif hâle getirildi. Premium üyelik gerekiyor.

Kaynak : https://x.com/modelyturkiye/status/1942843139540095237

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