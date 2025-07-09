Tesla Direksiyona Grok'u Oturttu: Tesla Sürücülerine Yeni Yapay Zekâ Asistanı Geliyor!

1 dk okuma süresi
2
0
0
0
0
Tesla, araç içi deneyimi daha etkileşimli hâle getirmek için yeni bir adım attı. Tesla'nın mobil uygulaması Grok desteğiyle güncellendi. Yeni sistem, bilgi-eğlence odaklı yapay zekâ özellikleri sunuyor. Grok sistemi, doğal dil işleme ve çocuk modu gibi özelliklerle Tesla araçlarda aktif hâle getirildi. Premium üyelik gerekiyor.

Tesla, araç içi deneyimde dikkat çeken bir yeniliğe imza attı. Şirketin Grok adını verdiği yapay zekâ destekli sistem, artık Tesla araçlara entegre edilmeye başlandı. Son uygulama güncellemesiyle birlikte Grok desteği ilk kez kullanıcılarla buluştu.

Tesla, mobil uygulamasını 4.46.6 sürümüne yükseltti ve bu güncellemeyle birlikte Grok’a erişimi kolaylaştıran bildirim bağlantılarını da devreye aldı. Ancak bu yapay zekâ destekli özelliği kullanmak isteyenlerin aylık 150 TL’lik premium üyelik paketine geçmesi gerekiyor.

Özel modlarla gelecek

grok tesla

Grok, başlangıçta yalnızca bilgi-eğlence sistemleri için kullanılacak. Ancak şirketin hedefi, uzun vadede bu sistemi araç kontrol fonksiyonlarına entegre etmek. Çoklu dil desteğiyle küresel çapta kullanılabilir hale gelmesi planlanan sistem; doğal dil işleme, ses seçimi ve çocuklara özel mod gibi seçeneklerle gelecek.

grok tesla desteği

Tesla’nın Grok sistemini aktif hâle getirmesiyle birlikte, araç içi yapay zekâ etkileşiminde önemli bir dönemece girilmiş oldu. Yeni sistemin, ilerleyen dönemlerde sürüş deneyimini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

teslalara grok geldi
İLGİLİ HABER

Tesla, Türkiye’deki Şarj Ağını Genişletmek İçin Kolları Sıvadı: 10 Yeni İstasyon Geliyor!
İLGİLİ HABER

Avrupa'da En Çok Tesla Satılan Ülkeler Belli Oldu (Türkiye'yi Sadece 1 Ülke Geçti)

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://x.com/modelyturkiye/status/1942843139540095237
2
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler