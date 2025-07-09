Tesla, araç içi deneyimde dikkat çeken bir yeniliğe imza attı. Şirketin Grok adını verdiği yapay zekâ destekli sistem, artık Tesla araçlara entegre edilmeye başlandı. Son uygulama güncellemesiyle birlikte Grok desteği ilk kez kullanıcılarla buluştu.
Tesla, mobil uygulamasını 4.46.6 sürümüne yükseltti ve bu güncellemeyle birlikte Grok’a erişimi kolaylaştıran bildirim bağlantılarını da devreye aldı. Ancak bu yapay zekâ destekli özelliği kullanmak isteyenlerin aylık 150 TL’lik premium üyelik paketine geçmesi gerekiyor.
Özel modlarla gelecek
Grok, başlangıçta yalnızca bilgi-eğlence sistemleri için kullanılacak. Ancak şirketin hedefi, uzun vadede bu sistemi araç kontrol fonksiyonlarına entegre etmek. Çoklu dil desteğiyle küresel çapta kullanılabilir hale gelmesi planlanan sistem; doğal dil işleme, ses seçimi ve çocuklara özel mod gibi seçeneklerle gelecek.
Tesla’nın Grok sistemini aktif hâle getirmesiyle birlikte, araç içi yapay zekâ etkileşiminde önemli bir dönemece girilmiş oldu. Yeni sistemin, ilerleyen dönemlerde sürüş deneyimini doğrudan etkilemesi bekleniyor.