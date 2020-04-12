Nadir Bugatti Chiron Noire, Devasa Fiyat Etiketiyle Satışta

Geçtiğimiz yılın kasım ayında ilk defa karşımıza çıkan ve Bugatti’nin sınırlı sayıda ürettiği Chiron Noire’lardan biri Almanya’da satışa çıktı. Aracın fiyatı nadir bir Bugatti’ye yakışacak cinsten oldu.

Bugatti, sadece 1 adet ürettiği ve tam 18 milyon dolara sattığı Bugatti La Voiture Noire adlı modelin ardından, siyahın karizmasını kullandığı Chiron Noire modelini tanıtmıştı. 20 adet üretilen bu otomobilden edinebilen insan sayısı haliyle oldukça az oldu.

Sınırlı sayıda üretilen Chiron Noire, normal Chiron’ların 2 milyon 998 bin dolarlık standart modelinden 110 bin dolar daha yüksek bir fiyat etiketine sahipti. Almanya’da verilen ilanda ise bu meblağ bile düşük kaldı.

Nadir Chiron satışta

Almanya’da yayınlanan Chiron Noire ilanında, ilanın sahibi olan Hollman International tam 4.022.200 euro, yani bugünkü kurla yaklaşık 29,5 milyon TL istiyor. Bu fiyat etiketi dudak uçuklatsa da aracın standart versiyonunun da 3 milyon dolardan başladığını düşününce hedef kitlesine uygun olduğu görülüyor.

Bugatti Chiron Noire, özel bir karbon fiber ön ızgaraya ve siyah renkte fren disklerine sahip. Aracın Sportive ve Elegance olarak adlandırılan iki farklı versiyonu bulunuyor. Hollman International’in satışa sunduğu otomobil de mat siyah detaylara sahip bir Bugatti Chiron Noire Sportive. Aracın sahibi bu otomobilin keyfini pek de sürmemiş, araç sadece 50 kilometrede.

Chiron Noire teknik olarak aracın görünüşünün değiştirildiği bir paket, yani kaputun altında herhangi bir şey değiştirilmedi. Bu da aracın 8 litrelik, dört turbolu W16 benzinli motora sahip olduğu anlamına geliyor. Bu motor 7 ileri vitese sahip şanzımanla destekleniyor ve 1500 beygir güç üretiyor.

250. Chiron da bir Chiron Noire

Üretilen 20 adet Bugatti Chiron Noire’dan biri, üretimden çıkan 250. Chiron olarak kayıtlara geçmişti. Bugatti bu aracı, koronavirüs nedeniyle iptal edilmeden önce 2020 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilemeyi planlıyordu. Şu ana kadar üretilen Chiron’ların büyük kısmı satıldı, sahibini bekleyen araç sayısı 100’den az durumda.

Bugatti Chiron Noire'ların kalan 19'u muhtemelen çoktan satılmış durumda. Yani Almanya'daki bu ilan, çok uzun bir süre için bu otomobili almak isteyenler için son şans olabilir.