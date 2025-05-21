Tesla Türkiye, önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olan Model Y'lerin tarih ve saat bilgilerini resmî X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satılacak tek motorlu uzun menzilli yeni Tesla Model Y'nin Türkiye'de 2 milyon 662 bin TL'den satışa sunulacağı ortaya çıkmıştı. Bugün ise bu model Tesla'nın resmî sitesinde yerini aldı. Tesla ayrıca gelecek stokların durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tesla'nın resmî Tesla Europe & Middle East X hesabı üzerinden, önümüzdeki günlerde listelenecek güncel Model Y envanteri hakkında bilgilendirme amacıyla yapılan paylaşımda satış saatleri ve İzmir teslimatına yönelik önemli bilgilere yer verildi.

Güncel Model Y envanteri planlaması şu şekilde:

22 Mayıs saat 18.30’da, yalnızca İzmir’den teslim edilecek araçlar satışa sunulacaktır.

28 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde, her iki günde de saat 18.30’da, Yeni Model Y Arkadan Çekişli envanter listelenecektir.

Tesla Türkiye ayrıca geçtiğimiz hafta Model Y'nin Türkiye satışı hakkında şu ifadeleri aktarmıştı:

"Araç satın alma deneyiminizi olabildiğince sorunsuz, şeffaf ve keyifli hale getirmeye kararlıyız. Yeni Tesla’nızı 45 günlük yasal süre içinde teslim edebilmemiz için satış sürecimizi gerektiği şekilde iyileştirerek hazır envanter bazlı araç satışına odaklandık. Bu sayede Giga Berlin üretim kapasitemizi verimli bir şekilde kullanabiliyor, Türkiye’ye sevkiyatı yönetebiliyor ve liman, gümrük ve teslimat hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz.



Hazır araçlar sunarak belirsizlikleri ortadan kaldırıyor, Envanter sayfasındaki araç tercihinizden, teslimata kadar olan süreci daha hızlı ve güvenilir hâle getiriyoruz. Sizden gelen geri bildirimleri sürekli dinliyor, sürecin her adımını iyileştirmek için bir ekip olarak çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği ve memnuniyetinizi yaptığımız her şeyin merkezine koyuyoruz."