Tesla Türkiye, başlangıç seviye Tesla Model Y'yi aşırı rekabetçi bir fiyatla Türkiye'de satışa sundu. Tabii bunun doğal bir sonucu olarak da sadece 1 dakikada tüm stokları tüketti. Peki Tesla Model Y parasına hangi otomobiller satın alınabilirdi?

Elektrikli otomobil devi Tesla, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de ilginç bir işe imza attı. Şirket, yenilenen Model Y'nin uygun fiyatlı versiyonunu Türkiye'ye acayip bir fiyattan getirdi. Bu da Tesla Türkiye envanterine giren uygun fiyatlı Model Y envanterinin sadece bir dakika içerisinde tükenmesini sağladı.

Peki bu nasıl mümkün oldu? Tesla'nın ticari kitaplara yazılacak bu başarısı nasıl yaşandı? Aslında bu sorunun cevabını hepimiz çok iyi biliyoruz. Tesla'nın Türkiye'ye aşırı rekabetçi fiyat sunması, tüm rakiplerinden daha fazla ilgi görmesini sağladı.

Giriş seviye Tesla Model Y parasına satın alabileceğiniz otomobiller hangileri?

Makyajlı tasarıma sahip Tesla Model Y, Türkiye'ye 1.866.203 TL karşılığında giriş yaptı. Bu fiyat, aracın sahip olduğu özellikleri göz önünde bulundurduğumuz zaman hâyli uygun fiyatlı kaldı. Çünkü herkesin binmesi için üretilmiş olan Renault Megane, Fiat Egea ve Toyota Corolla gibi otomobillerin de bazı paketleri bu paraya satılıyorlardı.

Dilerseniz gelin şimdi Tesla Model Y ile aynı fiyat bandında olan birkaç otomobilin fiyatına bakalım.

Tesla Model Y parasına alabileceğiniz diğer otomobiller

Renault Megane

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3L TCe 140 bg, Benzinli Touch, Otomatik 1.837.000 TL 1.3L TCe 140 bg, Benzinli Icon, Otomatik 1.918.000 TL 1.5L Blue dCi 115 bg, Benzinli Icon, Otomatik 2.062.000 TL

Fiat Egea Sedan

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6L M.Jet 130 HP, Dizel Urban, Otomatik 1.645.900 TL 1.6L M.Jet 130 HP, Dizel Lounge, Otomatik 1.705.900 TL 1.6L M.Jet 130 HP, Dizel Limited, Otomatik 1.765.900 TL

Toyota Corolla

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 125 HP, Benzinli Vision Plus, Otomatik 1.758.000 TL 1.5L 125 HP, Benzinli Dream, Otomatik 1.830.500 TL 1.5L 125 HP, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik 1.917.000 TL 1.5L 125 HP, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik 2.002.000 TL 1.5L 125 HP, Benzinli Passion X-Pack, Otomatik 2.135.500 TL

Peugeot 408

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2L PureTech 130 HP, Benzinli Allure, Otomatik 1.989.000 TL​ 1.2L PureTech 130 HP, Benzinli GT, Otomatik 2.443.000 TL

Renault Captur

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3L mild hybrid 160 HP, Hibrit Techno, Otomatik 1.840.000 TL​ 1.3L mild hybrid 160 HP, Hibrit Esprit Alpine, Otomatik 1.965.000 TL

Bu modellerin yürütme maliyetlerini de unutmamak lazım!

Yukarıda, Tesla Model Y fiyatına oldukça yakın fiyatlarda satın alabileceğiniz otomobillerin bir listesini görüyorsunuz. Tamamı içten yanmalı veya hibrit motora sahip olan bu otomobiller, ilk aşamada biraz daha ucuz görünüp, makul gelebilirler. Ancak bu otomobillerin yürütme maliyetlerini unutmamak lazım. Yapacağınız bakımlar, koyacağınız yakıtlar Tesla Model Y'yi aratabilir...

Tam olarak bu nedenle yeni teknolojilerle dolu Model Y, tartışmasız bir satış başarısı gösterdi. Tabii buradaki başarı aracın tükenmesi değil, böylesine yoğun bir ilgi görmesi. Zira Tesla, diğer otomobil üreticilerinin aksine araçları parti parti satışa sunuyor ve nispeten daha düşük stok sunuyor.