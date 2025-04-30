Elektrikli otomobil devi Tesla, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de ilginç bir işe imza attı. Şirket, yenilenen Model Y'nin uygun fiyatlı versiyonunu Türkiye'ye acayip bir fiyattan getirdi. Bu da Tesla Türkiye envanterine giren uygun fiyatlı Model Y envanterinin sadece bir dakika içerisinde tükenmesini sağladı.
Peki bu nasıl mümkün oldu? Tesla'nın ticari kitaplara yazılacak bu başarısı nasıl yaşandı? Aslında bu sorunun cevabını hepimiz çok iyi biliyoruz. Tesla'nın Türkiye'ye aşırı rekabetçi fiyat sunması, tüm rakiplerinden daha fazla ilgi görmesini sağladı.
Giriş seviye Tesla Model Y parasına satın alabileceğiniz otomobiller hangileri?
Makyajlı tasarıma sahip Tesla Model Y, Türkiye'ye 1.866.203 TL karşılığında giriş yaptı. Bu fiyat, aracın sahip olduğu özellikleri göz önünde bulundurduğumuz zaman hâyli uygun fiyatlı kaldı. Çünkü herkesin binmesi için üretilmiş olan Renault Megane, Fiat Egea ve Toyota Corolla gibi otomobillerin de bazı paketleri bu paraya satılıyorlardı.
Dilerseniz gelin şimdi Tesla Model Y ile aynı fiyat bandında olan birkaç otomobilin fiyatına bakalım.
Tesla Model Y parasına alabileceğiniz diğer otomobiller
Renault Megane
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.3L TCe 140 bg, Benzinli
|Touch, Otomatik
|1.837.000 TL
|1.3L TCe 140 bg, Benzinli
|Icon, Otomatik
|1.918.000 TL
|1.5L Blue dCi 115 bg, Benzinli
|Icon, Otomatik
|2.062.000 TL
Fiat Egea Sedan
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6L M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban, Otomatik
|1.645.900 TL
|1.6L M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge, Otomatik
|1.705.900 TL
|1.6L M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited, Otomatik
|1.765.900 TL
Toyota Corolla
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 125 HP, Benzinli
|Vision Plus, Otomatik
|1.758.000 TL
|1.5L 125 HP, Benzinli
|Dream, Otomatik
|1.830.500 TL
|1.5L 125 HP, Benzinli
|Dream X-Pack, Otomatik
|1.917.000 TL
|1.5L 125 HP, Benzinli
|Flame X-Pack, Otomatik
|2.002.000 TL
|1.5L 125 HP, Benzinli
|Passion X-Pack, Otomatik
|2.135.500 TL
Peugeot 408
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2L PureTech 130 HP, Benzinli
|Allure, Otomatik
|1.989.000 TL
|1.2L PureTech 130 HP, Benzinli
|GT, Otomatik
|2.443.000 TL
Renault Captur
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.3L mild hybrid 160 HP, Hibrit
|Techno, Otomatik
|1.840.000 TL
|1.3L mild hybrid 160 HP, Hibrit
|Esprit Alpine, Otomatik
|1.965.000 TL
Bu modellerin yürütme maliyetlerini de unutmamak lazım!
Yukarıda, Tesla Model Y fiyatına oldukça yakın fiyatlarda satın alabileceğiniz otomobillerin bir listesini görüyorsunuz. Tamamı içten yanmalı veya hibrit motora sahip olan bu otomobiller, ilk aşamada biraz daha ucuz görünüp, makul gelebilirler. Ancak bu otomobillerin yürütme maliyetlerini unutmamak lazım. Yapacağınız bakımlar, koyacağınız yakıtlar Tesla Model Y'yi aratabilir...
Tam olarak bu nedenle yeni teknolojilerle dolu Model Y, tartışmasız bir satış başarısı gösterdi. Tabii buradaki başarı aracın tükenmesi değil, böylesine yoğun bir ilgi görmesi. Zira Tesla, diğer otomobil üreticilerinin aksine araçları parti parti satışa sunuyor ve nispeten daha düşük stok sunuyor.