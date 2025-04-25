Tesla'nın geçtiğimiz dakikalarda Türkiye'de satışa sunduğu yeni Model Y, yalnızca bir dakikalığına satışta kalabildi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, Türkiye'de de sattığı otomobili Model Y'yi yıllar sonra yenileme kararı almıştı.

Bir süredir sadece "Launch Edition" ismiyle satın alınabilen otomobilin uygun fiyatlı versiyonu, bugün saat 17.00 itibarıyla Tesla Türkiye resmî sitesinden satın alınabilecekti.

An itibarıyla satın alınamıyor

Fiyatı 1.866.203 TL olarak ortaya çıkan yenilenmiş Model Y yalnızca bir dakika satışta kalabildi ve çok geçmeden satışa kapandı.

Henüz Tesla tarafından resmî bir açıklama gelmemiş olsa da mevcut stokların tükenmesi nedeniyle satışa kapatıldığı düşünülüyor.

Uygun fiyatlı Tesla Model Y ile ilgili detaylar: