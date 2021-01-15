Tesla, doğru akımı alternatif akıma dönüştüren yeni güneş enerji invertörünü duyurdu. Söz konusu ürün, Tesla'nın ev tipi güneş enerji çözümünün tamamlayıcısı niteliğinde.

Elektrikli otomobil sektörünün öncü şirketlerinden Tesla, 2016 yılında SolarCity'yi satın aldığından bu yana ev tipi güneş enerji çözümlerine de büyük önem veriyor ve şirket, gerçekleştirmiş olduğu duyuru ile bu alandaki en yeni ürününü tanıttı.

Yeni Tesla Solar Inverter, Powerwall ile birlikte şirketin ev tipi güneş enerji çözümünü tamamlıyor. Bir güneş enerji invertörü olan Tesla Solar Inverter, Güneş enerjisi ile elde edilen DC gücü, ev tipi kullanım için AC güce dönüştürüyor.

Tesla'nın yeni güneş enerji invertörü, kablosuz bağlantı ile güncellenebilecek

Tesla Solar Inverter, yeni Tesla ev tipi güneş enerji sistemi müşterilerine varsayılan olarak sunulacak. Şirketin açıklamasına göre güneş enerji invertörü hem üst düzey güvenlik özellikleri hem de basit bir kurulum sürecine sahip.

Üst düzey güvenlik ve verimlilik için Powerwall 2 teknolojisi üzerine inşa edildiği belirtilen Tesla Solar Inverter; Wi-Fi, ethernet ya da mobil veri üzerinden kablosuz bir şekilde güncellenebiliyor. Tesla Powerwall ve Tesla uygulamasıyla entegre şekilde çalışabilen invertörün 3,8 kW ve 7,6 kW modelleri bulunuyor.