Paramount+, günümüz İstanbul'unda geçecek ve başrollerinde tanıdık simaları göreceğimiz 'The Turkish Detective' dizisini resmen onaylandı. Dizinin çekimleri bu ay başlıyor.

2020 yılında, Barbara Nadel’ın 'The Cetin Ikmen Crime Novels (Inspector Ikmen)' isimli kitap serisinden uyarlanacak bir dizi üzerinde çalışıldığı ve bu serinin The Turkish Detective ismi ile yayınlanacağına dair pek çok söylenti ortaya çıkmıştı.

ViacomCBS ve Miramax şirketlerinin hayata geçirmeye hazırlandığı bu projenin 2021'de yayınlanması bekleniyordu. Ancak işler yolunda gitmemiş olacak ki bu proje hakkında o dönemde daha fazla detaya ulaşamamış; ekranlarda da görememiştik. Şimdi ise bu yeni diziden daha detaylı bilgiler ile birlikte yepyeni bir haber aldık.

The Turkish Detecitve, başrolde Haluk Bilginer ile geliyor

Deadline'da yer alan habere göre Miramax, Ay Yapım ve Paramount ortaklığında hayata geçirileceği söylenen seriye Paramout+'tan resmen onay geldi. Çekimlerine bu ay İstanbul'da başlanacağı söylenen serinin başrollerinde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai yer alıyor.

Başarılı seri Skins gibi pek çok serinin senaristi olarak görev alan deneyimli senarist Ben Schiffer'ın yazarlığını üstleneceği serinin yönetmen koltuğunda ise Ejderha Dövmeli Kız'ın yönetmen koltuğunda oturan Niels Arden Oplev yer alacak.

İlk sezonun sekiz bölümden oluşacağı ifade edilen seride her bölümde Bilginer'in canlandıracağı Dedektif Çetin İkmen'i ve ekibini yeni suçları çözmeye çalışırken izleyeceğiz. Dizide ayrıca her bölümde İstanbul'un zengin tarihi ve kültürel dokusunu da seyredeceğiz.

Konu hakkında konuşan Paramount+ içerik yöneticilerinden Nicole Clemens ''The Turkish Detective, dünyanın en çarpıcı, kültürel açıdan zengin şehirlerinden birinin manzarasına karşı kurulmuş, evrensel olarak merak uyandıran bir suç gerilim dizisi'' ifadelerini kullandı. Serinin 2023 yılında izleyiciler ile buluşması bekleniyor.

Ayrıca bu serinin, geçtiğimiz haftalarda bir iddia olarak karşımıza çıkan ve dünyaca ünlü yönetmen David Fincher'ın yöneteceği söylenen seri olduğu düşünülüyor. Her ne kadar açıklanan isimler arasında Fincher olmasa da, yönetmenin bir bölümde seriye 'konuk yönetmen' olarak dahil olacağı söyleniyor.