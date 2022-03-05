Fight Club, Seven, The Social Network gibi başarılı işlere imza atan ünlü yönetmen David Fincher'ın Türkiye'de polisiye bir dizi çekeceği iddia edildi. Habertürk'ün haberine göre çekimlere Nisan ayında başlanacak.

Türkiye’de dizi sektörü birçok ülkeye göre oldukça gelişmiş durumda. Öyle ki çekilen bir çok Türk dizisi yurt dışında da büyük ilgi görüyor ve hatta yıllarca TV ekranlarında tekrar tekrar oynatılıyor. Her ne kadar Netflix’te de Atiye, Hakan-Muhafız, Aşk 101, Kulüp gibi başarılı işlere imza atıyor olsak da henüz viral haline gelmiş La Casa de Papel, Game of Thrones, Vikings gibi bir dizimiz olmadı.

Habertürk’ün haberine göre The Social Network, Fight Club, Seven gibi başarılı işlere imza atan dünyaca ünlü yönetmen David Fincher Türkiye’de bir polisiye dizi çekmek için hazırlanıyor. Kadir Kaymakçı’nın haberine göre David Fincher Türkiye’de çekeceği yeni ‘dedektiflik dizisi’ için Türk ve yabancı birçok oyuncuyla görüşmeler gerçekleştiriyor.

Çekimlere Nisan ayında başlanması bekleniyor

Türk bir dedektifin hikayesini anlatacak olan diziyle ilgili birçok oyuncuyla görüşmeler yapan Fincher, bir süre önce Türkiye’ye yaptığı ziyarette çekim yapılabilecek mekanlara da bir göz atmış. İddialara göre Fincher, bu ziyareti sırasında dizinin başrol oyuncusuyla da görüşme gerçekleştirmiş. Fincher’ın polisiye dizi sektöründe bomba etkisi yaratması beklenen dizinin çekimlerine Nisan ayında başlaması bekleniyor. Fincher’ın başlatacağı çekimler sonrasında yerli ve yabancı yönetmenlerle devam edecek ve birçok yabancı oyuncu da dizi de yer alacak.

Tabii bunların şimdilik sadece bir iddiadan ibaret olduğunu da unutmamak lazım. David Fincher, belki de 16 sezondur devam eden Arka Sokaklar efsanemizi gördükten sonra bu dizi işinden vazgeçebilir. Yine de dizi sektörümüze büyük katkı sağlayabilecek bu proje, şimdiden birçok sosyal medya kullanıcısını heyecanlandırmayı başardı. Dizinin başrol oyuncusuyla ilgili yerli ve yabancı çok sayıda tahmin var.

İşte sosyal medyadan gelen başrol tahminleri: