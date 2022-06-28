Prime Video'da yayınlanacak olan Thirteen Lives filminden nihayet beklenen fragman geldi. Bir süredir çıkış tarihi ertelenen film, ilk fragmanıyla heyecanı adeta doruğa çıkardı.

Dizi ve film izleyecek platformların sayısı arttıkça ne izleyeceğimizi iyice şaşırmaya başladık. Ancak izlediğimiz bazı film ve diziler bu karmaşanın içinde bile aklımızda derin bir yer edinebiliyor. Özellikle bazı yapımların aklımızda kalmasının en büyük sebeplerinden biri de gerçek bir hayat hikayesinden alınmış olması oluyor.

Eminiz ki birçoğunuz izlediğiniz bir film veya dizinin giriş ekranında “Gerçek bir hayat hikayesinden alınmıştır.” yazısını gördüğünüzde epey heyecanlanıyorsunuzdur. Hatta sıkılsanız bile sonunu merak ettiğiniz için kapatamadığınız olmuştur. Şimdi size tıpkı az önce bahsettiğimiz gibi gerçek bir hikayenin anlatılacağı ancak sıkılacağınızı düşünmediğimiz bir filmden bahsedeceğiz. Üstelik çok yakında Prime Video’da...

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Thirteen Lives, 5 Ağustos’ta Prime Video’da!

Thirteen Lives, Tayland’lı 13 kişilik genç futbolculardan oluşan gurbun koçlarıyla birlikte çıktığı seyahatte mağarada mahsur kalmasını anlatıyor. Ancak bu 13 gencin kurtarılması sanıldığı kadar kolay olmayacak. Üstelik genç futbolcuların başına gelenler sadece mağarada mahsur kalmakla da sınırlı kalmıyor. Onları kurtarmaya gelen tecrübeli kurtarma ekibi de bir o kadar zor anlar yaşıyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi, film gerçek bir hikayeyi konu ediniyor. Thirteen Lives'a konu olan olay ise yaklaşık 3 yıl önce yaşanmıştı.

Prime Video’da 5 Ağustos tarihinde yayınlanacak olan Thirteen Lives, uzun bir süredir konusu ve oyuncularıyla büyük bir merakla bekleniyordu. Test gösterimlerinde başarılı sonuçlar elde eden ve yüksek beğeni toplayan filmin başrollerinde Viggo Mortensen, Colin Farrell, Tom Bateman, Paul Gleeson, Pattrakorn Tungsupakul, Tui Thiraphat Sajakul, James Teeradon Supapunpinyo, Sahajak Boonthanakit ve Weir Sukollawat yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ron Howard yer alıyor.

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