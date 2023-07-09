Meta'nın Twitter rakibi uygulaması Threads'in logosunun çalıntı olduğu iddia edildi. Söz konusu aşırı benzerliğin yalnızca tesadüf olduğunu öne sürenler de var.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Meta, yine bir "çalıntı logo" iddiası ile gündeme geldi. Elon Musk ile Mark Zuckerberg'ün sert bir şekilde karşı karşıya gelmesine neden olan Threads'in logosunun, halihazırda hizmet vermekte olan başka bir şirketin logosuna benzerliği tartışma yarattı.

Bildiğiniz gibi yakın zamanda Facebook, sosyal medya uygulaması ile şirketi birbirinden ayırmak için şirketin adını Meta olarak değiştirmiş ve yeni bir logo tanıtmıştı. Meta'nın yeni logosu da tanıtıldığı ilk zamanlarda "kopya logo" iddiaları ile gündeme gelmişti. Şimdi, Meta'nın yeni uygulaması Threads de benzer bir iddia ile gündemde.

Threads logosu, Alman bir şirketin logosuna benzetildi

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere Threads'in logosu, Alman şirket apotheken.de ile ciddi bir benzerliğe sahip. Söz konusu benzerlik ilk olarak Reddit kullanıcılarının dikkatini çekti ve kullanıcılar, Meta'nın logoyu çalmış olabileceği iddiası üzerine tartıştılar. Bu konuda karşıt görüşlerin olduğunu söylemek mümkün.

Bir grup, Meta'nın hemen her şeyi kopyaladığı gibi logoyu da kopyalamış olabileceğini savunuyor. Bir diğer grup ise Meta'nın yalnızca '@' işaretinin bir varyasyonunu kullandığını, iki logo arasındaki benzerliğin bir tesadüf olduğunu dile getiriyor. Hatta bir kullanıcı, "Benden 'A' harfi ile 20-30 tane logo tasarlamamı isteseydiniz apotheken.de logosunu daha önce görmeme rağmen biri mutlaka buna benzerdi." dedi.

Peki siz ne düşünüyorsunuz, sizce iki logo arasındaki bu benzerlik sadece tesadüf olabilir mi?

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