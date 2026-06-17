Threads, Yeniden Türkiye'de Erişime Açılmış Olabilir!

Nisan 2024'te ülkemizde erişime kapatılan Threads'in yeniden Türkiye'de kullanılabilir olmaya başladı.

Meta’nın X rakibi sosyal medya platformu Threads, geçtiğimiz yıllarda resmen kullanıma sunulmuştu. Platform ilk başta Türkiye’de de kullanılabilse de Rekabet Kurumunun aldığı karar nedeniyle Nisan 2024’te resmen ülkemizde erişime engellendi. O günden beri de kullanılamıyordu.

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Kullanıcılar Threads’in ne zaman yeniden ülkemizde açılacağını merak ederken bugün beklenmedik bir gelişme yaşandı. Threads platformuna şu anda erişilebiliyor. Bu da yeniden açılmış olabilme ihtimalini gösteriyor.

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Threads Türkiye’de yeniden açılmış olabilir

Şu anda Threads’e girdiğinizde önceden olduğu gibi bir erişim engeliyle karşılaşmıyorsunuz, platforma erişim sağlanabiliyor. Sizden normalde olduğu gibi giriş yapmanız isteniyor. Henüz resmî bir açıklama yok. Bu yüzden kesin olarak açılıp açılmadığnı bilmiyoruz.

Platform, 2024’te Instagram hesabı ile birleştirilerek kullanılmasını zorunlu kılması ve bunu kötüye kullanıyor olabileceği şüphesi nedeniyle erişime engellenmişti. O günden beri de Meta, yeniden açmak için çaba gösteriyordu. Sonrasında ise platformda Instagram’dan ayrı olarak hesap açmak mümkün hâle geldi. Ayrıca diğer Meta platformlarıyla olan verilerin birleştirilme konusunda kullanıcılara seçenek sunulması da talep ediliyordu. Şirketin gereksinimleri topladığını ve bu yüzden de açılmış olabileceğini düşünebiliriz. Ancak resmî bilgi gelmeden tabii ki kesin bir şey söylemek doğru olmaz.