Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu ünvanına sahip olan Türk Hava Yolları (THY), bugüne kadar 4 binden fazla kişiyi öldüren yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle yolcularına bir e-posta gönderdi. İlgili tüm kuruluşlarda temas halinde olduklarını belirten THY, gerekli tüm ek önlemlerin üst seviyede alındığını ifade etti.

İlk kez Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü COVID-19, sadece üç ay içinde dünyanın dört bir tarafına hızlı bir şekilde yayıldı. Bugün itibarıyla salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4.638’e, virüsün enfekte olduğu hasta sayısı ise 126.258’e yükseldi.

Türk Hava Yolları (THY), son olarak Türkiye’de de görülen COVID-19 nedeniyle yolcularına bir e-posta gönderdi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’nın kaleme aldığı e-postada, salgınla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ve gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

THY: En büyük önceliğimiz yolcularımızın ve ekiplerimizin güvenliği ve sağlığıdır

“Türk Hava Yolları olarak en büyük önceliğimiz yolcularımızın ve ekiplerimizin güvenliği ve sağlığıdır” diyen Aycı, tüm uçakların uçuş sonrasında, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde titiz bir temizlikten geçtiği bilgisini paylaştı.

Söz konusu temizlik kapsamında, kabin ve lavabolardaki tuvaletler, katlanır masalar, dirseklikler, emniyet kemeri tokaları, uçak içi eğlence ekranları ve kumandaları gibi sıkça dokunulan yüzeylerin dezenfektanlarla silindiğini belirten Aycı, aynı zamanda tüm battaniyeler, bezler, koltuk başlığı kılıfları, çarşaflar ve kulaklıkların her uçuşta yenileriyle değiştirildiğini aktardı.

Muhtemel senaryoların en üst seviyede değerlendirilerek gerekli tüm ek önlemlerin alındığını vurgulayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, “THY, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın temas halinde olup, aldığı önlemleri havada ve yerdeki güvenliğinizi ve sağlığınızı güvence altına almak için geliştirmeye devam edecektir. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.