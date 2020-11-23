Tüm zamanların en hızlı popülerleşen sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'un 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kullanıcısı Charli D'Amelio oldu. D'Amelio'nun 100 milyon takipçiye ulaşması yalnızca 1 buçuk yılını aldı.

Rakiplerine kıyasla oldukça yeni bir uygulama olmasına rağmen kısa sürede dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri haline gelen TikTok, pek çok tartışmanın odak noktasında yer alıyor olsa da popülerliğini günden güne artırmaya devam ediyor. Tabi TikTok kullanıcıları da öyle…

Charli D'Amelio, astronomik yükselişiyle 100 milyon takipçiye sahip ilk TikTok kullanıcısı oldu. Üstelik D'Amelio, takipçi sayısı konusunda rakiplerine çok ciddi bir fark atmış durumda. En fazla takipçiye sahip TikTok kullanıcıları listesinin ikinci sırasında yer alan Addison Rae, 69,6 milyon takipçiye sahipken; en fazla takipçiye sahip 3. kullanıcı olan Zach King, 52,8 milyon takipçiye sahip.

100 milyon takipçiye ulaşan Charli D'Amelio, ilk TikTok videosunu Mayıs 2019'da atmıştı

Charli D'Amelio, 100 milyon takipçiye ulaşarak yalnızca kendi adına önemli bir kilometre taşını geride bırakmakla kalmadı. Aynı zamanda TikTok’un popülerleşme hızının da kanlı canlı bir göstergesi oldu. Zira an itibarıyla 100 milyondan fazla takipçiye sahip olan D'Amelio, ilk TikTok videosunu yalnızca bir buçuk yıl önce, Mayıs 2019’da paylaşmıştı.

Dünyanın en popüler YouTuber’ı olarak kabul edilen PewDiePie’ın 100 milyon aboneye ulaşması tam 9 yılını almıştı. Katy Perry, Twitter’ın 100 milyon takipçili ilk kullanıcısı olduğunda ise ilk tweetini atmasının üzerinden 8 yıl geçmişti. Selena Gomez, 2016 yılında Instagram’ın ilk 100 milyon takipçili kullanıcısı olduğunda ise platforma katılmasının üzerinden 5 yıl geçmişti.