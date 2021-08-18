Geçtiğimiz yılın en çok indirilen mobil uygulaması olan TikTok, 2021 yılında da popülaritesini korumaya ve yeni akımlarla kullanıcılarının gönlünü kazanmaya devam ediyor. Platformda çok garip akımlar olsa bile bazı TikTok akımları gerçekten eğlenceli ve insana hadi biz de yapalım diye düşündüren türden.

En çok kullanılan sosyal medya platformları arasında en yenilerden biri olmasına rağmen yakın zamanda bir milyardan fazla kullanıcı sayısına ulaşması beklenen TikTok, 2020 yılının en çok indirilen mobil uygulaması olmakla kalmamış aynı zamanda kullanıcı verilerini Çin hükümetine sattığı iddiasıyla eleştirilmiş hatta bazı bölgelerde yasaklanmıştır. Her şeye rağmen TikTok akımları hız kesmeden yeni trendler oluşturmaya devam ediyor.

TikTok akımları dediğimiz zaman genelde aklımıza garip hareketler yapan ilginç insanlar geliyor. Elbette, bu platformda o tür insanlar da var. Ancak 2021 yılının ilk yarısında trend olan TikTok akımları genel olarak oldukça eğlenceli ve hatta insana ben de yapmak istiyorum dedirten türden. Gelin bu yılın ilk aylarında platformda viral olmuş akımlara ve bu akımların neler gösterdiğine biraz daha yakından bakalım.

2021 yılının ilk aylarında trend olmuş TikTok akımları:

Vogue Dergisi’ne kapak olma.

Kendinize albüm kapağı oluşturma.

Kötü mesajları özlü söz gibi paylaşma.

Nereli olduğunu söylemeden, nereli olduğunu anlatma.

Yapmak istediğim ve aslında olan arasındaki farkı paylaşma.

Google Earth kullanarak dünyadaki garip yerleri gösterme.

Arkadaşlarınızı ve onların garip özelliklerini tanıtma.

İş hayatındaki ve günlük hayattaki farklı tarzı gösterme.

Nefret ettiğiniz şeyleri aslında ne kadar sevdiğinizi anlatma.

Hayallerinizin neler olduğunu gösterme.

Vogue Dergisi’ne kapak olma:

Vogue Dergisi, uzun yıllardır dünya çapında yayın yapan ve gerçek anlamda modanın gündemini yaratan bir dergi. Maalesef, bu dergiye kapak olmak her yiğidin harcı değil; en azından değildi. Artık birkaç basit filtre kullanarak TikTok başta olmak üzere pek çok farklı sosyal medya platformunda, kendinizi Vogue Dergisi’nin kapağına yerleştirebilirsiniz. TikTok kullanıcıları, bu videoları #voguechallenge etiketiyle paylaşıyorlar.

Kendinize albüm kapağı oluşturma:

Vogue Dergisi’nin kapağında yer almak kadar zor olan diğer bir şey de kendinize bir albüm yapmaktır. Sesiniz güzel olsa bile müzik endüstrisinin durumu ortada. Ancak merak etmeyin, TikTok kullanıcılarının #albumcover etiketiyle paylaştığı videolarda olduğu gibi artık birkaç basit filtre ile kendinize bir albüm kapağı oluşturabilirsiniz. Özellikle genç kullanıcılar arasında popüler olan bu akım için ihtiyacınız olan tek şey, albüm kapağına yakışacak kadar havalı bir fotoğraf.

Kötü mesajları özlü söz gibi paylaşma:

Milyonlarca takipçili bir fenomen de, birkaç yüz takipçili standart bir kullanıcı da maalesef sosyal medyada rahatsız edici mesajlar alıyor. TikTok kullanıcıları, bu duruma üzülmek yerine bunu bir eğlenceye dönüştürmüşler. #inspirationalquotes etiketiyle paylaşılan videolarda görebileceğiniz gibi kullanıcılar, kendilerine yapılan kötü yorumları sanki birer özlü sözmüş gibi paylaşıyorlar. Fonda çalan mistik bir müzik ise çoğu zaman bu akımın en büyük destekleyicisi oluyor.

Nereli olduğunu söylemeden, nereli olduğunu anlatma:

TikTok akımları arasında gerçek anlamda dünyanın dört köşesine yayılmış olan bu akım ile kullanıcılar, nereli olduklarını söylemeden nereli olduklarını anlatıyorlar. #whereilive etiketiyle paylaşılan bu videolarda gördüğümüz gibi her ülkenin hatta her şehrin bile kendine özgü, sıradışı özellikleri var. Bu akıma daha çok yaşadığı yerden pek de memnun olmayan kullanıcılar katılıyor gibi görünüyor.

Yapmak istediğim ve aslında olan arasındaki farkı paylaşma:

Yapmak istediğim ve aslında olan temalı paylaşımlar, sosyal medya ortaya çıktığından beri karşılaştığımız bir akım. Bu yıl TikTok akımları arasında trend olmasının nedeni ise muhtemelen pandemi nedeniyle herkesin hayallerinden biraz uzaklaşmış olması. #hopefulfortoday etiketiyle paylaşılan videolarda kullanıcılar, o gün ne yapmak istediklerinden ancak ne yapmak zorunda kaldıklarından bahsediyorlar.

Google Earth kullanarak dünyadaki garip yerleri gösterme:

Bu akımda kullanıcılar ikiye ayrılmış gibi görünüyor. Bazıları bizzat gezip gördükleri yerleri paylaşırken, bazıları dünyanın dört bir köşesindeki sıradışı yerleri paylaşıyor. Ancak hepsinin ortak noktası, Google Earth kullanarak bu yerleri göstermek. #googleearthtrend etiketiyle paylaşılan videolarda, önce dünya haritası ile başlayan görüntü yakınlaşarak tam olarak görülmek istenen noktaya geliyor. Bazı yerler ve görüntüler son derece sıradışı.

Arkadaşlarınızı ve onların garip özelliklerini tanıtma:

Özellikle gençler arasında oldukça popüler olan bu akım basit ama eğlenceli. Kullanıcı önce kendini tanıyor ve daha sonra arkadaş grubundaki insanları tek tek göstererek onların sıradışı özelliklerinden bahsediyor. #noroots etiketiyle paylaşılan bu videolardan bazıları, Netflix’te izlediğimiz gençlik dizilerinden alınmış birer sahneye benziyor. Ne hayatlar var demekten kendimizi alamıyoruz.

İş hayatındaki ve günlük hayattaki farklı tarzı gösterme:

Hangi işte çalıştığınıza göre değişse de hiçbirimiz iş yerinde günlük hayatta olduğumuz gibi giyinmiyor ya da davranmıyoruz. #ootd etiketiyle paylaşılan videolarda kullanıcılar, sahip oldukları farklı tarzları gösteriyorlar. Üstelik yalnızca iş hayatı değil; akrabalar arasında, aile arasında, arkadaşlar arasında, ilk buluşmada gibi farklı başlıklar altında onlarca farklı tarz ortaya koyuluyor.

Nefret ettiğiniz şeyleri aslında ne kadar sevdiğinizi anlatma:

#ihatepeoplewhoworkatthebank etiketine lütfen bankacılar alınmasın çünkü bu yalnızca bir deyim. TikTok akımları arasında en sevilenlerden biri olan bu akımda kullanıcılar, nefret ettikleri ama aynı zamanda bir türlü vazgeçemedikleri alışkanlıklarından bahsediyorlar. Örneğin; ilk karede çikolatadan nefret ediyorum diyen bir kullanıcıyı, ikinci karede kovayla çikolata alırken görüyoruz. Eğlenceli ve izlemesi keyifli bir akım.

Hayallerinizin neler olduğunu gösterme:

Özellikle gençler arasında son derece popüler bir akım olan hayallerini gösterme paylaşımlarında kullanıcılar, bugün ne durumda olduklarını ve hayallerini paylaşıyorlar. #DontBeSurprised etiketiyle paylaşılan videoların ana teması, bugün böyle olduğuma bakmayın gelecekte neler olacak diyor. Bazıları oldukça sade, bazıları ise yok artık dedirten bu hayalleri izlemek bazen gerçekten keyif verici.

2021 yılının ilk yarısında trend olan TikTok akımları ve bu akımlara katılarak paylaşılan videoları anlattık. Kullanıcı sayısı her geçen gün artmakta olan bu platformdaki pek çok akım rahatsız edici olsa da anlattığımız gibi bazıları gerçekten eğlenceli ve izlemesi keyifli videolar ortaya çıkarıyor.