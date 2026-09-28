TikTok, 100 Milyon Dolarlık Uzlaşmayı Kabul Etti: Genç Kullanıcılara Günlük 2 Saat Sınırı Geliyor!

TikTok, Alabama ile vardığı 100 milyon dolarlık uzlaşma kapsamında gençler için günlük 2 saat kullanım sınırı ve yeni güvenlik önlemleri getiriyor.

Sosyal medya platformlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar büyürken, TikTok ve ana şirketi ByteDance devasa bir hukuki süreçte geri adım attı.

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Genç kullanıcıları uygulamada daha uzun süre tutmak amacıyla tasarlanan özellikler nedeniyle açılan davada TikTok, Alabama eyaletiyle 100 milyon dolarlık bir uzlaşma anlaşmasına vardı.

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Alabama anlaşması neleri değiştirecek?

Anlaşma kapsamında TikTok, Alabama’daki çocuk ve genç kullanıcılar için günlük 2 saatlik kullanım sınırı uygulamayı kabul etti. Buna ek olarak; gece saatlerinde ve okul vakitlerinde erişimi kısıtlayan önlemler, yaş doğrulama sistemleri ve ebeveyn denetimini artıracak yeni araçlar devreye alınacak.

Platform ayrıca gençlerin hesaplarının yetişkinlerce bulunmasını zorlaştıracak, şüpheli etkileşimlerde ebeveynleri uyaracak ve çocuklara yönelik kozmetik filtreleri tamamen kaldıracak.

Anlaşma şartlarına göre TikTok, 100 milyon dolarlık ilk ödemeyi 45 gün içinde yapacak. Şirket kurallara uymadığı takdirde Alabama’ya 300 milyon dolara kadar ek ceza ödemekle karşı karşıya kalacak. Meta’nın çocuk güvenliği yaklaşımını örnek alan bu düzenlemelerin tamamlanması için TikTok’a bir yıla kadar süre tanındı.