Bir Zamanlar Her Bilgisayarda Vardı: Winamp'a Ne Oldu?

MP3 arşivlerinin vazgeçilmezi Winamp, kişiselleştirilebilir arayüzü, ekolayzırı ve unutulmayan lama sesiyle bir dönemin bilgisayar kültürüne damga vurdu. Milyonlarca kullanıcıya ulaşan programın AOL tarafından satın alınmasından gözden düşmesine ve yıllar sonra yeniden canlandırılmasına kadar uzanan hikâyesine bakıyoruz.

2000'li yıllarda bilgisayarınızda yüzlerce MP3 dosyası varsa büyük ihtimalle Winamp ile de tanışmıştınız. Küçücük penceresi, yeşil yazıları, hareket eden ekolayzır çubukları ve istediğiniz görünüme bürünebilen skin'leriyle Winamp yalnızca müzik çalan bir program değildi. Masaüstünün kişiselleştirilebilen parçalarından birine dönüşmüştü.

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Bugün Spotify, Apple Music ve YouTube Music gibi servislerde bir şarkıya saniyeler içerisinde ulaşabiliyoruz. Winamp'ın yükseldiği dönemde ise müzik dinlemek çoğunlukla MP3 dosyalarını bilgisayara indirip klasörlere ayırmak ve bir oynatıcıda açmak demekti. Winamp tam olarak bu dönemin ihtiyaçlarına cevap verdi. Sonra müzik dinleme alışkanlıkları değişti ve bir zamanların vazgeçilmez programı yavaş yavaş masaüstlerinden kayboldu.

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Winamp'ın hikâyesi 1997'de başladı

Winamp'ın ilk sürümü 1997 yılında Nullsoft tarafından yayımlandı. Programın arkasındaki en önemli isim Justin Frankel'dı. Dmitry Boldyrev de Winamp'ın erken dönem geliştirme sürecinde yer aldı.

O yıllarda MP3 formatı giderek daha fazla ilgi çekiyordu. CD'lerde bulunan müziklerin dijital dosyalar hâlinde saklanabilmesi, bilgisayarda müzik dinleme alışkanlığını değiştirmeye başlamıştı. Fakat kullanıcıların bu dosyaları rahat biçimde yönetebileceği hızlı ve sade bir oynatıcıya ihtiyacı vardı.

Winamp'ın ilk sürümleri tam da bu boşluğa yerleşti.

Program oldukça küçüktü ve temel işini hızlı yapıyordu. MP3 dosyasını sürükleyip Winamp'a bırakabiliyor, şarkılarınızı çalma listesine ekleyebiliyor ve müziği arka planda çalıştırabiliyordunuz.

Winamp 2 ile programın bugün hatırladığımız klasik görünümü ve kişiselleştirme kültürü iyice belirginleşti. İnternet bağlantılarının günümüzden çok daha yavaş olduğu yıllarda bile programın küçük boyutu büyük avantajdı.

MP3 kullanımının hızla artması da Winamp'ın önünü açtı. 1999'a gelindiğinde program milyonlarca kez indirilmişti. Küçük bir yazılım projesi kısa süre içerisinde internet çağının en tanınmış medya oynatıcılarından birine dönüşüyordu.

Bu hızlı yükseliş doğal olarak dönemin internet devlerinden birinin dikkatini çekti.

AOL, Winamp'ı neden satın aldı?

1990'ların sonunda AOL internet dünyasının en büyük şirketlerinden biriydi. Şirket yalnızca internet erişimi sunmakla kalmıyor, farklı dijital hizmetleri de bünyesine katmaya çalışıyordu.

1999 yılında AOL, Winamp'ın geliştiricisi Nullsoft'u yaklaşık 80 milyon dolar değerindeki bir anlaşmayla satın aldı. Böylece birkaç yıl önce küçük bir ekip tarafından geliştirilen müzik oynatıcı dev bir internet şirketinin parçası hâline geldi.

İlk bakışta bu satın alma Winamp için büyük fırsat gibi görünüyordu. Programın milyonlarca kullanıcısı vardı, MP3 giderek büyüyordu ve internet üzerinden müzik tüketimi geleceğin önemli alanlarından biri olmaya başlamıştı.

Nullsoft yalnızca Winamp'ı da geliştirmiyordu. İnternet üzerinden ses yayını yapılmasını sağlayan SHOUTcast projesi de şirketin ürünleri arasındaydı.

AOL böylece hem kullanıcıların kendi müzik dosyalarını dinlediği popüler bir oynatıcıya hem de internet radyosu teknolojisine sahip oldu.

Ancak büyük bir şirket tarafından satın alınmak Winamp'ın sonraki yıllarda kesintisiz biçimde büyümesini sağlamadı. Nullsoft'un bağımsız ve deneysel yazılım kültürüyle AOL'un kurumsal yapısı arasında zaman içerisinde gerilimler ortaya çıktı.

Winamp yaşamaya devam etti fakat programın geleceğinin hangi yönde ilerleyeceği giderek daha belirsiz hâle geldi.

Skin'ler Winamp'ı neden bu kadar özel yaptı?

Winamp'ın başarısını yalnızca MP3 çalabilmesine bağlamak büyük eksiklik olur. Programı dönemindeki rakiplerinden ayıran en güçlü özelliklerden biri skin sistemiydi.

Skin, Winamp'ın görünümünü tamamen değiştirebiliyordu.

Klasik gri arayüzü istemiyorsanız internette binlerce farklı tasarım bulabiliyordunuz. Sevdiğiniz otomobilin, oyun karakterinin, müzik grubunun veya bilim kurgu temasının kullanıldığı bir Winamp görünümü yüklemek mümkündü.

Bugün uygulamalardaki açık ve koyu tema seçimi son derece sıradan. Winamp döneminde ise bir programın arayüzünü bu ölçüde değiştirebilmek çok daha etkileyici geliyordu.

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Skin kültürü programın etrafında büyük bir topluluk oluşmasına da yardım etti. Kullanıcılar yalnızca müzik dinlemiyor, kendi skin'lerini hazırlıyor ve internet üzerinden başkalarıyla paylaşıyordu.

Winamp'ın eklenti desteği de programın yeteneklerini genişletiyordu. Görselleştirme eklentileri müzik çalarken ekranda hareket eden renkli animasyonlar oluşturabiliyordu. MilkDrop gibi görselleştiriciler Winamp deneyiminin en çok hatırlanan parçalarından biri hâline geldi.

Böylece Winamp, kullanıcının yalnızca açıp kapattığı sıradan bir program olmaktan çıktı. Herkesin Winamp'ı farklı görünebiliyordu.

2000'li yılların kişiselleştirilmiş masaüstü kültürünü hatırlayanlar için Winamp skin'leri duvar kâğıtları ve masaüstü temaları kadar önemliydi.

“It really whips the llama's ass” nereden çıktı?

Winamp'ı kullananların hafızasına kazınan ayrıntılardan biri programla özdeşleşen lama sesiydi.

Winamp kurulumları ve demo ses dosyalarıyla yayılan “Winamp, it really whips the llama's ass!” ifadesi zamanla yazılımın sloganlarından biri hâline geldi. Lama figürü de Nullsoft ve Winamp kültürünün ayrılmaz parçasına dönüştü.

Bir medya oynatıcının neden lamayla ilişkili olduğu sorusunun mantıklı bir teknik cevabı yok. Zaten Winamp'ı döneminin kurumsal yazılımlarından ayıran özelliklerden biri de tam olarak buydu.

Program kendisini fazlasıyla ciddi bir ürün gibi göstermiyordu.

Nullsoft'un yazılım kültüründe mizah, deneysel projeler ve internetin erken dönemindeki özgürlük hissi güçlüydü. Winamp'ın adı, arayüzü, sloganları ve küçük sürprizleri bu karakteri yansıtıyordu.

Bu yaklaşım kullanıcıyla yazılım arasında farklı bir bağ oluşturdu. Microsoft'un Windows Media Player'ı gibi daha kurumsal rakiplerin yanında Winamp küçük, hızlı ve biraz da asi bir alternatif gibi görünüyordu.

Lama sesi işlevsel açıdan hiçbir şey kazandırmıyordu. Buna rağmen programın en çok hatırlanan özelliklerinden biri olmayı başardı.

Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen Winamp denildiğinde hâlâ bu sesin aklına geldiği kullanıcıların olması, bazen bir yazılımın kimliğini teknik özelliklerden çok küçük ayrıntıların oluşturduğunu gösteriyor.

Winamp 3 neden beklenen başarıyı yakalayamadı?

Winamp 2 programın en sevilen dönemlerinden biriydi. Hızlıydı, hafifti ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu temel özellikleri karmaşıklaştırmadan yerine getiriyordu.

2002 yılında yayımlanan Winamp 3 ise programı çok daha kapsamlı bir medya platformuna dönüştürmeye çalıştı.

Yeni sürüm daha gelişmiş skin sistemi ve farklı medya özellikleri getiriyordu. Fakat Winamp 2'nin hızına ve sadeliğine alışmış kullanıcılar için bazı problemler vardı. Performans, kararlılık ve eklenti uyumluluğu konusunda eleştiriler geldi.

Winamp 2 ise tamamen ortadan kaybolmadı ve geliştirilmeye devam etti.

Sonunda ortaya ilginç bir çözüm çıktı. Nullsoft, Winamp 2'nin güçlü yönleriyle Winamp 3'te geliştirilen özellikleri birleştiren yeni sürümü 2003 yılında yayımladı.

Adı Winamp 4 olmadı.

Program doğrudan Winamp 5 olarak çıktı. İsimdeki espri basitti: 2 + 3 = 5.

Winamp 5, klasik Winamp deneyimini korurken medya kütüphanesi, modern skin desteği ve farklı özellikleri aynı uygulamada birleştirdi. Bu seri uzun yıllar Winamp'ın ana sürümü olarak yaşamaya devam etti.

Ancak yazılım kendi sorunlarını aşmaya çalışırken müzik dünyasında Winamp'ın kontrol edemeyeceği çok daha büyük bir dönüşüm başlamıştı.

iPod ve iTunes müzik dinleme biçimini değiştirdi

Winamp'ın altın çağında müzik arşivi çoğunlukla bilgisayarın sabit diskindeydi. Kullanıcı şarkıları klasörlerde saklıyor, dosya isimlerini düzenliyor ve çalma listelerini kendisi oluşturuyordu.

2000'lerin ilerleyen yıllarında taşınabilir müzik çalarların yükselişi bu düzeni değiştirdi.

Apple'ın iPod'u ve iTunes ekosistemi, bilgisayardaki müzik arşivini taşınabilir cihazla birlikte yönetmeyi kolaylaştırdı. Kullanıcı yalnızca şarkıyı çalan bir programa değil, müzik satın alma ve cihaz senkronizasyonunu bir araya getiren daha geniş bir sisteme sahip oluyordu.

Winamp taşınabilir cihaz desteği gibi özellikler kazandı ancak artık rekabet yalnızca “hangi program MP3'ü daha iyi çalıyor?” sorusundan ibaret değildi.

Ardından akıllı telefonlar geldi.

Telefonların güçlü medya cihazlarına dönüşmesi, bilgisayar başında ayrı bir müzik oynatıcı kullanma ihtiyacını daha da azalttı. Kullanıcıların müzik arşivi bilgisayarın sabit diskinden cebindeki telefona doğru taşınıyordu.

Winamp'ın temel gücü olan yerel MP3 arşivini hızlı ve kişiselleştirilebilir şekilde yönetme fikri hâlâ işe yarıyordu. Fakat bu ihtiyaca sahip kullanıcıların sayısı eskisi kadar hızlı büyümüyordu. Asıl büyük değişim ise müziğin dosya olmaktan çıkmaya başlamasıyla gelecekti.

Spotify gibi servisler Winamp'ın dönemini nasıl kapattı?

Winamp'ın düşüşünü tek bir rakibe bağlamak doğru olmaz. Programı asıl zorlayan şey müzik tüketim modelinin tamamen değişmesiydi.

MP3 döneminde kullanıcı şarkıya sahipti. Dosyayı bilgisayarına indiriyor, klasörüne koyuyor ve Winamp üzerinden açıyordu.

Streaming servislerinde ise bu sürecin büyük bölümü ortadan kalktı. Spotify ve benzeri platformlar milyonlarca şarkıyı kendi uygulamalarının içerisinde erişilebilir hâle getirdi. Kullanıcı artık albümün MP3 dosyalarını bulmak, etiketlerini düzenlemek veya klasör oluşturmak zorunda değildi.

Çalma listeleri bile bulutta saklanmaya başladı. Böyle bir dünyada yalnızca yerel dosyaları çok iyi oynatan masaüstü programının önemi doğal olarak azaldı. Winamp'ın kötü bir yazılım hâline gelmesine gerek yoktu. Kullanıcıların ondan beklediği iş değişiyordu.

YouTube'un müzik keşfinde büyümesi ve akıllı telefonların ana müzik cihazına dönüşmesi de masaüstü medya oynatıcılarının eski merkezî konumunu zayıflattı.

Bu değişim yalnızca Winamp'ı etkilemedi. Yerel medya oynatıcılarının tamamı eski önemlerinin bir bölümünü kaybetti. Winamp ise MP3 çağının en güçlü sembollerinden biri olduğu için dönüşüm onda çok daha görünür oldu.

2013'te Winamp gerçekten kapanıyor muydu?

20 Kasım 2013'te Winamp kullanıcılarını şaşırtan açıklama geldi. AOL, Winamp.com'un 20 Aralık 2013'te kapatılacağını ve Winamp'ın artık indirilemeyeceğini duyurdu.

Yaklaşık 16 yıllık bir yazılımın hikâyesi sona eriyor gibi görünüyordu.

Karar büyük tepki çekti. Yıllarca Winamp kullanan kişiler programın yaşatılmasını isteyen kampanyalar başlattı. Bu sırada Winamp'ın başka bir şirkete satılabileceğine ilişkin haberler de ortaya çıkmaya başladı.

Planlanan 20 Aralık tarihi geldiğinde ise site kapanmadı.

Ocak 2014'te Belçika merkezli dijital radyo şirketi Radionomy, Winamp ve SHOUTcast'i AOL'dan satın aldı. Satışın resmî tutarı açıklanmadı ancak dönemin haberlerinde anlaşmanın 5 ila 10 milyon dolar civarında olduğu aktarıldı.

Böylece Winamp son anda tamamen ortadan kalkmaktan kurtuldu.

Fakat markanın satın alınması eski günlerine döndüğü anlamına gelmedi. Yıllarca yeni sürüm konusunda oldukça sessiz bir dönem yaşandı. 2018'de Winamp 5.8 yayımlandı, daha sonra geliştirme çalışmaları yeniden hızlandı.

Bir zamanlar “kapanıyor” denilen Winamp teknik olarak hayatta kalmıştı. Asıl soru artık programın değişen müzik dünyasında nasıl bir yer bulacağıydı.

Winamp bugün hâlâ var mı?

Evet, Winamp tamamen ortadan kalkmadı. Marka yıllar içerisinde farklı sahiplik ve yeniden yapılanma süreçlerinden geçti ve bugün Llama Group çatısı altında yaşamaya devam ediyor.

Winamp artık yalnızca 2000'lerden kalan klasik masaüstü MP3 oynatıcısı olarak konumlandırılmıyor. Marka web ve mobil uygulamalar, müzik keşfi ve sanatçılarla dinleyicileri buluşturmaya yönelik farklı hizmetlerle modern müzik pazarında kendisine yeni bir alan açmaya çalışıyor.

Klasik Winamp deneyimi de tamamen unutulmuş değil. Eski masaüstü oynatıcısını seven kullanıcıların oluşturduğu topluluk hâlâ aktif ve programın nostaljik değeri son derece güçlü.

Fakat Winamp'ın 2000'lerin başındaki konumuna yeniden ulaşması bambaşka bir mesele.

O yıllarda bilgisayar müzik dinlemenin ana merkezlerinden biriydi ve MP3 arşivi kullanıcı için büyük önem taşıyordu. Bugün müzik kitaplıklarımız çoğunlukla bulutta, dinleme cihazımız ise bilgisayardan çok telefon.

Winamp bu nedenle yalnızca rakiplerine yenilmiş eski bir program değil. Onu vazgeçilmez yapan kullanım alışkanlığının kendisi değişti.

Yine de yeşil ekolayzırı, küçücük oynatma tuşları, binlerce skin'i ve o meşhur lama sesiyle Winamp bilgisayar tarihindeki yerini çoktan aldı. Siz de saatlerinizi skin seçerek ve MP3 listenizi düzenleyerek geçirdiyseniz favori Winamp anınızı yorumlara bırakın, yazıyı o meşhur lama sesini duyunca gülümseyecek arkadaşınıza da göndermeyi ihmal etmeyin.