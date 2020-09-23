China Daily’de yayınlanan bir yazıya göre Çin, TikTok'un ABD'li şirketlere satılmasına kesinlikle karşı ve ABD'nin Bytedance'i bu satışa zorlayarak gasp yaptığını düşünüyor.

Doğrudan Çin Hükümeti’ne bağlı medya organlarından biri olan China Daily’de bugün yayınlanan bir yazı, Çin Hükümeti’nin TikTok’u ABD’li şirketlere satmaya sıcak bakmadığını ve bunu bir ‘zorbalık’ olarak gördüğünü açıkladı.

“Çin'in kirli ve adaletsiz, zorbalık ve gasp temelli böyle bir anlaşmaya yeşil ışık yakmak için hiçbir nedeni yok.” ifadelerinin kullanıldığı yazıda TikTok’un 2020 yılı sonunda 1 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacağı ve TikTok’un bu denli büyümesinin ABD’yi tedirgin ettiği ifade edildi.

"ABD, Bytedance'i TikTok'u ABD'li şirketlere satmaya zorluyor"

ABD’nin, ABD’li emsallerinden daha başarılı olan yabancı şirketleri durdurmak için ulusal güvenliği bahane etmeyi alışkanlık haline getirdiğini ifade eden China Daily; ABD’nin, TikTok’u ülkede yasaklamasının milyonlarca genç tarafından olumsuz tepkiyle karşılanacağı bildiğinden ByteDance’i TikTok’u ABD’li şirketlere satmaya zorladığını belirtti.

Oracle ve Walmart'ın söz konusu satın alım için ByteDance ile anlaşması halinde kurulacak TikTok Global’in beş yönetim kurulu üyesinden dördünün ABD’li, yalnızca birinin Çinli olacağını hatırlatan China Daily, ByteDance’in söz konusu uygulama kodları için TikTok Global’e verecek olsa da kaynak kodunu ve güncellemeleri kontrol etme yetkisini sürdüreceği ifade edildi.

"TikTok Global'in kurulması, Bytedance'in sonunu getirebilir"

China Daily’ye göre ByteDance, TikTok Global için Oracle ve Walmart ile anlaşması halinde uzun vadede şirketin gelişimi açısından büyük zararlara uğrayacak ve hatta ABD'nin mantıksız taleplerine boyun eğmek, ByteDance’in sonunu bile getirebilir.