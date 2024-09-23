TikTok, yaptığı açıklama ile içerik üreticileri için Patreon tarzı yeni bir abonelik duyurdu.

Sosyal medya platformları, içerik üreticilerini kendi platformlarında tutmak için çeşitli abonelik modelleri sunmaya başlamıştı. Bu platformlardan biri de hiç şüphesiz TikTok idi. TikTok, belirli bölgelerdeki içerik üreticileri için yeni bir abonelik paketi açıkladı.

TikTok'un hâlihazırda bir abonelik modeli bulunuyor olsa da yeni abonelik paketi, bir anlamda Patreon gibi platformlara rakip olacak ve abonelere özel içerikleri paylaşılabilmesini sağlayacak. Yeni abonelik sisteminde üç farklı katman bulunacak ve farklı katmanlarda farklı içeriklere erişilebilecek. Instagram ve YouTube'un da benzer özellikleri bulunduğunu da hatırlatalım.

Abonelikler yeni özellikler sunacak

Abonelik sistemi ile birlikte kullanıcılar, içerik üreticilerinin sunduğu ek özelliklere de kavuşacaklar. Bu özellikler arasında sadece videolar yer almayacak, canlı yayınlar ve sadece ücretli abonelere ait notlar ve Sub Space gibi ek iletişim kanalları da bu paketler ile erişilebilir olacak. Ayrıca aboneler canlı yayınlarda kullanabilecekleri etiketlere ve rozetlere de kavuşacak.

Paketlerin içeriklerine ise içerik üreticiler karar verebilecek. Bir TikTok sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre içerik üreticileri, kendilerine sunulan listeden abonelere sunacakları avantajları ve özellikleri belirleyebilecek. Bu özellikler arasında performans talepleri, Discord rolleri, aboneden bahsetme, kamera arkası videoları, beraber oyun oynama gibi pek çok özellik yer alıyor.

Yeni özellik ilk aşamada Brezilya, Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore ve ABD'de kullanıma açılacak. Abonelik sistemini kullanmak için içerik üreticilerinin 18 yaşın üstünde olmaları, en az 10 bin abonelerinin olması ve son ayda 100 binden fazla video izlenmesine sahip olması gerekiyor.