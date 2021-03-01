Son yıllarda sosyal medya dünyasının en büyükleri arasında yer almaya başlayan TikTok, porno sektörünü de etkilemeye başladı. Porno sitelerde TikTok'taki videolara benzeyen içerikler çoğalmaya başlarken porno içerik üreticileri de TikTok üzerinden insanlara ulaşmaya çalışıyorlar.

Son yılların en popüler sosyal ağlarından TikTok, sosyal medya dünyasını derinden etkiledi. Platformun yaygınlaşmasıyla birlikte sayısız kısa video yayılmaya başlarken, bu içeriklerin büyük bir bölümü eleştiri yağmuruna tutuldu. Hatta bazı kesimler, bu sosyal ağı kullanan kişiler için çok ağır ithamlarda da bulunuyorlar. Ancak TikTok çılgınlığı bir türlü durulmuyor ve hatta giderek başka sektörlere de sıçrıyor.

Bugün Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal ağlarda TikTok paylaşımlarına gelmek, çok normal bir durum. Ancak son dönemlerde, porno sektörü de TikTok'tan nasibini almaya başlamış durumda. TikTok'ta çıplaklık yasak olsa da kullanıcılar, bu platform üzerinden hazırladıkları videoları çeşitli porno platformlarında paylaşmaya başlamış durumdalar. Üstelik bu tür videolar, platformların en çok izlenenleri arasına girmeye de başladı.

Böyle giderse, porno sitelerine "TikTok" kategorisi eklenebilir

TikTok, video düzenleme konusunda kullanıcılara önemli avantajlar sunuyor. Örneğin bir kullanıcı, TikTok içeriği oluştururken hatasız bir şekilde kıyafet ya da ortam değişikliği yapabiliyor. İşte bu da porno içerik üreticilerini etkileyen unsurların başında geliyor. Wired'a açıklamalarda bulunan bir porno içerik üreticisi, içerikleri TikTok üzerinden oluşturduğunu ve yayınlamadığını, oluşturduğu videoyu kaydettikten sonra farklı platformlarda paylaşım yaptığını söylüyor. Üstelik bu durum, içerik üreticisinin tanınmasını da hızlandırmış durumda.

İşin daha da ilginç tarafı, porno sitelerinde bulunan TikTok benzeri içeriklerin sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Bu konuda sektörün en büyüklerinden olan Pornhub'da, TikTok videoları gibi görünen sayısız porno içerik yer alıyor. Hatta kullanıcılar, internetten topladıkları porno içeriklerle uzun derlemeler de oluşturmaya başlamış durumda. Şayet durum böyle devam ederse, porno sitelere "TikTok" kategorisinin ekleneceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Porno içerik üreticiler, TikTok'tan milyonlara ulaşabiliyor

Wired'a konuşan bir içerik üreticisi, platformun topluluk kurallarına uyarak çeşitli içerikler oluşturduğunu ve bu içeriklerle milyonlarca kişiye ulaşabildiğini söylüyor. Sadece bununla da yetinmeyen genç kadın, canlı yayınlar yaparak da TikTok üzerinden para kazanmaya başlamış durumda. Elbette buradan ulaşılan kullanıcılar, bir süre sonra da OnlyFans gibi mecralara çekiliyor. İstatistikler, Y ve Z kuşağının çıplaklık için para harcayabileceğini gösterirken, TikTok da porno içerik üreticileri için bir aracı olarak kullanılmış oluyor.

TikTok videolarına benzer porno içerikler, Reddit gibi büyük platformlarda da on binlerce kişiye ulaşıyor

Porno videolar, sadece porno sitelerde paylaşılmıyor. Denetimin nispeten az olduğu ve izin verilen herhangi bir platformda porno paylaşımları rahatlıkla yapılabiliyor. Bu bağlamda dünyanın en büyük forum sitelerinden bir tanesi olan Reddit'te de TikTok benzeri porno videolar paylaşılmaya başladı. Hatta bu konu özelinde kurulmuş gruplar da mevcut ve bunlardan bir tanesi, 60 binden fazla aboneye sahip. Bu da TikTok'ta çekilen porno içeriklerin nasıl büyük bir hızla yayılmaya başladığını gözler önüne seriyor. Zira 60 binden fazla üyesi bulunan Reddit grubunun yöneticileri, 20 binden fazla abonenin 2021 yılında geldiğini söylüyorlar.

Porno sektörünün dünyadaki en büyük sektörlerden bir tanesi olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Öte yandan TikTok da son yıllarda görülmemiş popülariteye ulaştı ve ikilinin birleşmesi, yepyeni bir çılgınlığın başlamasına yol açmış gibi görünüyor. TikTok benzeri porno içeriklerin kalıcı mı olacağı yoksa bunun geçici bir durum mu olduğunu önümüzdeki süreç gösterecek...